Свыше 1,7 тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 1,7 тысяч жительниц Московской области с начала 2024 года прошли маммографию по самозаписи. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Самостоятельная запись на исследование в Подмосковье открыта для женщин старше 40 лет, не проходивших маммографию более двух лет.
По её словам, в результате у 155 пациенток были выявлены отклонения, а у пяти подтвердилась онкология. Все они направлены на лечение
Записаться самостоятельно можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву.
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«Рак груди – самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Болезнь эффективнее поддаётся лечению на ранней стадии. Поэтому призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить диагностику молочных желёз. Именно для этого мы открыли самостоятельную запись на маммографию. Только с начала года такой возможностью воспользовались свыше 1,7 тысяч женщин», – отметила Стригункова.
Записаться самостоятельно можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву.
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Лора Луганская