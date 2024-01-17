Онколог Баданян рассказала о важности плановой маммографии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Заведующая ЦАОП Люберецкой больницы Ани Баданян рассказала, почему женщины старше 40 лет должны в обязательном порядке проходить маммографию.Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что при отсутствие постоянного мониторинга здоровья появляется риск возникновения онкологических заболеваний молочных желез.
Стоит добавить, что использование стероидных средств даже при активные занятиях спортом у мужчин могут являться фактором риска появления онкологии.
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«Женщина, сидя на работе, дома, может через портал Госуслуг записаться самостоятельно на маммографию. Такое обследование проводится для женщин старше 40 лет, тем кто младше этого возраста, молочную железу нужно обследовать на УЗИ<…> Мужчины реже, но тоже страдают от онкологии молочной железы. Признаки заболевания те же, если молочная железа увеличилась в размерах или прощупывается уплотнения необходимо немедленно обратиться к врачу», — поделилась Ани Баданян.
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Мира Полтева