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Онколог Баданян рассказала о важности плановой маммографии

17 января 2024, 17:09
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заведующая ЦАОП Люберецкой больницы Ани Баданян рассказала, почему женщины старше 40 лет должны в обязательном порядке проходить маммографию.Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что при отсутствие постоянного мониторинга здоровья появляется риск возникновения онкологических заболеваний молочных желез.

«Женщина, сидя на работе, дома, может через портал Госуслуг записаться самостоятельно на маммографию. Такое обследование проводится для женщин старше 40 лет, тем кто младше этого возраста, молочную железу нужно обследовать на УЗИ<…> Мужчины реже, но тоже страдают от онкологии молочной железы. Признаки заболевания те же, если молочная железа увеличилась в размерах или прощупывается уплотнения необходимо немедленно обратиться к врачу», — поделилась Ани Баданян.


Стоит добавить, что использование стероидных средств даже при активные занятиях спортом у мужчин могут являться фактором риска появления онкологии.

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Нарколог Холдин рассказал, чем опасен прием алкоголя во время крещенских купаний
17 января 2024, 16:35

Фото: istockphoto / Osobystist

Нарколог рассказал, чем может обернуться прием алкоголя и купание в проруби. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные празднуют Крещения Господня. Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что употреблять алкоголь, если вы собираетесь окунаться в прорубь категорически запрещено, так как это может привести к необратимым последствиям.

«Отправляясь на праздник Крещения, возьмите с собой термос с чаем. Он согреет вас до и после купания, восстановит силы. И помните, что беременным, детям и людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от купания в холодной воде», – поделился Виталий Холдин.

Стоит подчеркнуть, что само резкое погружение в ледяную воду является большим стрессом для организма, а употребление алкоголя может привезти к инфаркту, инсульту и даже внезапной смерти.

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Перечислены самые яркие симптомы коклюша
Эпидемиолог Крючков рассказал, как можно распознать коклюш
17 января 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/Highwaystarz-Photography

Главный научный сотрудник института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН эпидемиолог Пётр Чумаков заявил, что наиболее яркими симптомами коклюша являются сухой и продолжительный кашель, общее недомогание, раздражение слизистых из-за кашля и интоксикация.
Он подчеркнул, что коклюш не является вирусным заболеванием, поэтому распространение его не особо активно.

В особой группе риска по болезни, по словам специалиста, дети.

«Опасно заболевание для грудных детей, потому что возникает надсадный и продолжительный кашель, вплоть до рвоты. <…> Коклюш у взрослых протекает в более легкой форме, но сопровождается долгим и сухим кашлем без мокроты, который очень мучителен. Но бывают и такие случаи, когда человек вообще не замечает, что болеет коклюшем», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Чумаков.

При заболевании и наличии симптомов эксперт рекомендовал не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.

А иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что на срочное обращение к врачу может указывать состояние, когда температура «сбивается», но потом опять быстро поднимается, и в течение пяти дней и более не удаётся её нормализовать.

«Если появляются боли где-либо — резкие или те, которые нельзя купировать. Любые другие неврологические проявления: когда появляется шаткость походки, слабость в руке или ноге, изменение чувствительности. <...> Если температура не очень высокая, а человек, например, не может встать с постели, очень медленно отвечает на вопросы, не может сосредоточиться», — добавил в беседе с RT Крючков.

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Невролог Беленко назвала стресс основной проблемой метеозависимых людей
17 января 2024, 15:46

Фото: IStock/Tunatura

Перепад температур и давления в этом году стали основной болью многих россиян. Но проблема не только в погоде, но и в постоянных стрессах, уверена кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко. По её словам, именно проблемы с нервной системой приводят к плохому самочувствию во время резкого потепления или похолодания.
«У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система <…> И когда меняется давление, температура, это всё воспринимается рецепторами кожи и передаётся на вегетативные центры, которые должны отрегулировать сосудистый тонус, реакцию сердца, реакцию желёз внутренней секреции. Это сделать полноценно не получается, поэтому начинаются головные боли, повышается артериальное давление, появляется нехватка сил и энергии, сонливость, апатия», — рассказала «Радио 1» специалист.
К концу недели в Москве резко потеплеет на 20 градусов
К концу недели в Москве резко потеплеет на 20 градусов
Повлиять на самочувствие во время смены погоды можно. Для этого врачи рекомендуют правильно восстанавливаться после стрессовых ситуаций.
«Стрессов сейчас очень много, нервная система работает на пределе, и не все регулируют свой режим, чтобы от стрессов восстанавливаться. То есть нагрузки бывает много, а расслабления недостаточно. Недостаточно физической активности, неполноценный сон, — всё это влияет на восстановление нервной системы <…> Если мы будем регулировать всё это, мы будем более устойчивы к переменам погоды», — добавила собеседница.
При плохом самочувствии во время скачков давления и температур специалист рекомендовала обращаться к кардиологу и неврологу. Также нужно понять, нет ли у человека дополнительных заболеваний сердца и нервной системы, на котором может негативно сказаться метеозависимость.

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#температура
#режим
#погода
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В подмосковных больницах заменили старые рентгеновские аппараты
17 января 2024, 15:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Еще 3 устаревших рентгеновских аппарата заменили в подмосковных больницах. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты появились в больницах Наро-фоминска и Московском областном госпитале ветеранов войн.

«Мы продолжаем замену устаревшего тяжелого оборудования на современное. Цифровые рентген-аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке. На закупку и установку трёх новых рентгеновских аппаратов в Наро-Фоминскую больницу и Московский областной госпиталь ветеранов войн было направлено более 60 млн рублей», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что новое оборудование отечественного производства и является цифровым, что делает его ​более эффективным.

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Врач назвала убивающие пищеварение продукты
Гастроэнтеролог Лебедева назвала причины проблем с ЖКТ у россиян
17 января 2024, 14:00

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале заявила, что жалобы на работу кишечника являются крайне распространенной проблемой. Причиной этому являются три фактора: сидячий образ жизни, низкое качество питьевой воды и обилие в рационе так называемой «мусорной» еды.

Она отметила, что употребление такой пищи раздражает желудочно-кишечный тракт и повышает уровень глюкозы в крови. Помимо этого, приносящие кратковременное удовольствие продукты повышают нагрузку на печень и поджелудочную железу, что может приводить к жировым отложениям и гепатозу.

Лебедева рекомендует начать улучшение состояния здоровья с увеличения потребления чистой воды. Она обратила внимание, что важно учитывать не только её количество, но и качество. Это актуально в том случае, если нет противопоказаний от лечащего врача.

Врач заявила, что нужно снизить количество потребляемого сахара, поскольку сахар, который, будучи мощным стимулятором, заставляет органы работать на износ. Также вредны искусственные добавки, красители и усилители вкуса, который содержатся в быстрой еде.

Бургеры, газированные напитки, чипсы тоже лучше исключить. В этих продуктах содержится вся таблица Менделеева. Ее элементы небезопасны для организма человека.

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#врач
#сахар
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Антипрививочники вызвали всплеск тяжёлых заболеваний
Сенатор Круглый объяснил, почему в России стало больше больных коклюшем
17 января 2024, 13:53

Фото: IStock/Chinnapong

Врачи сообщают о серьёзном росте заболеваемости коклюшем: за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысяч случаев, а за десять месяцев 2023 года цифра выросла до 27,8 тысяч. Член совета федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый рассказал «Радио 1», почему это произошло.
Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. У пациента наблюдается сильный кашель, интоксикация и поражение дыхательных путей.

По словам специалиста, болезнь начала распространяться из-за приезжих с Украины, где на протяжении многих лет снижался уровень вакцинопрофилактики, и стран Средней Азии. Однако основная проблема – нежелание россиян ставить прививки.
«Основная причина роста заболеваемости – это снижение иммунной прослойки населения. Коклюш – это вакциноуправляемая инфекция. И, безусловно, уровень заболеваемости будет зависеть от того, сколько привито детей от этого заболевания», — отметил сенатор.
Владимир Круглый отметил, что тренд на отказ от вакцины пошёл с ковидного времени. Тогда в обществе начали спорить о пользе и вреде прививок. В результате под сомнение поставили и необходимость вакцинации от других заболеваний.
«У многих родителей в голове отложилось, что вакцинация опасна, не до конца изучена, что бывают осложнения, поэтому многие родители начинают отказываться от вакцинопрофилактики у детей без всяких показаний. И это очень опасно не только в отношении коклюша. Например, снижение охвата вакцинации против гриппа обязательно приведёт к росту смертности от этой инфекции, это общая тенденция», — сказал собеседник.
Отметим, что прививка от коклюша входит в состав комбинированных вакцин для детей. Вакцинировать ребёнка нужно четыре раза: в 3 месяца, в 4,5 месяца, в шесть и в 18 месяцев.

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#инфекция
#заболевания
#вакцина
#россия
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Исследователи из Торонто выяснили, что диетическая кола полезнее фруктового сока
17 января 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Valerii Dekhtiarenko

Исследователи из Университета Торонто выяснили, что диетическая колы полезнее фруктового сока для детей, которые склонны к лишнему весу.
Результаты исследования приводятся в журнале JAMA Pediatrics. Ученые проанализировали более 40 исследований, которые были посвящены изучению ожирения у детей и взрослых. Участие в них принимали 45 851 ребенок и 268 095 взрослых из Северной Америки, Европы, Австралии, Южной Америки и Азии.

Выяснилось, что употребление фруктовых соков приводит к увеличению веса у детей. Соки содержат столько же сахара, сколько недиетические газированные напитки. Оказалось, что каждая порция детского сока вела к небольшому увеличению индекса массы тела (ИМТ) у детей, а вот у взрослых существенного набора веса не происходило.

В 300 мл сока примерно 8,5 чайных ложек сахара. По мнению авторов исследования, фруктовые соки можно заменить диетической колой.

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#напитки
#дети
#ожирение
#здоровье
#диета
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На диспансеризацию жителей Подмосковья в 2024 году направят 8,8 млрд рублей
17 января 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Бесплатную диспансеризацию в 2023 году прошли более 2,5 млн жителей Московской области. Такие данные привёл глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он также изложил планы на наступивший год.
«В 2024 году на оплату бесплатного прохождения диспансеризации взрослыми и детьми из бюджета ТФОМС Московской области планируется направить около 8,8 млрд рублей. 493,3 млн из них пойдут на проведение углублённой диспансеризации, более 5,7 млрд рублей – на проведение профилактических медосмотров», – уточнил Голубев.
Жители Московской области могут узнать о состоянии своего здоровья, пройдя бесплатную диспансеризацию. Для удобства граждан обеспечена возможность прохождения диспансеризации в вечерние часы в будни, а также в субботу.

Как отметили в региональном парламенте, в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ стоит задуматься о диспансеризации и заранее запланировать посещение врача.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье спасли 89-летнюю женщину с тяжёлой формой желчекаменной болезни
17 января 2024, 12:21

Фото: Ирина Мальцева

В Балашихе врачи спасли 89-летнюю пациентку с тяжёлой формой желчекаменной болезни. Об этом сообщил корреспондент.
Женщина поступила в больницу в тяжёлом состоянии с запущенной формой болезни. В ходе осмотра врачи выявили у пациентки местный перитонит и острый деструктивный холецистит, а также разрушение стенок желчного пузыря.

«Желчный пузырь вместе с камнями удалили открытым способом. Затем при контрольном рентгенологическом исследовании были выявлены камни и в общем желчном протоке. Нам на помощь пришли коллеги из Реутовской клинической больницы, которые эндоскопически удалили камни из общего желчного протока и выполнили его дренирование. Через три дня пациентка вернулась на долечивание в Балашихинскую больницу», — объяснил заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.

Стоит отметить, что на данный момент женщина выписана домой с амбулаторным наблюдением у хирурга.

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