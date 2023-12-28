Терапевт Корягина раскрыла смертельную опасность главных блюд новогоднего стола

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Майонезные салаты с большим количеством ингредиентов могут привести к набору лишнего веса и серьезным последствиям для здоровья, рассказала порталу URA.RU российский терапевт Наталья Корягина.
«Главные убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Традиционные и всеми любимые салаты «оливье» и «селёдка под шубой» содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту», — отметила врач.Шпроты также несут опасность для организма, содержат в себе большое количество соли и иногда ртуть и тяжёлые металлы, медленно убивающие ЖКТ, почки, нервную и сердечно-сосудистую систему человека.
Наталья Корягина посоветовала россиянам включить в своё новогоднее меню свежие овощи и фрукты, а салаты заправлять оливковым маслом, а не промышленным майонезом.
Ранее Россельхозбанк провёл опрос среди тысячи россиян во всех регионах РФ в возрасте от 21 года. Выяснилось, что 39% респондентов считают оливье главой праздничного стола. 33% голосов было отдано за селедку под шубой. 14% респондентов предпочитают считать самым главным блюдом запечённое мясо или птицу. Бутербродов с рыбой или икрой выбирают 11% респондентов, остальные 3% затрудняются ответить.
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