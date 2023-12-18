Опрос: Обязательными атрибутами новогоднего стола россияне считают оливье и мясо

Фото: istockphoto.com/Tat'yana Andreyeva
Исследование ЮMoney и «ВинЛаб» показало, что россияне считают основными атрибутами новогоднего стола оливье, мясо, курицу или рыбу, а также мандарины и ананасы.
При этом, отмечается, что 55% опрошенных планируют готовить новогодний ужин сами 14% собираются поесть у родителей, 12% — у друзей, а 11% хотят заказать продукты и приготовить всё самостоятельно.
Как передаёт Газета.ру, употреблять алкоголь в новогоднюю ночь планирует половина опрошенных. Кроме того, 48% респондентов планируют потратить на новогодний ужин до 10 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что 88% россиян планируют сменить работу в наступающем 2024 году. Также отмечалось, что 11% россиян полностью довольны своим рабочим местом, а 25% — скорее довольны своей работой.
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Как передаёт Газета.ру, употреблять алкоголь в новогоднюю ночь планирует половина опрошенных. Кроме того, 48% респондентов планируют потратить на новогодний ужин до 10 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева