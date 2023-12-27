Россияне рассказали о главных новогодних блюдах

Фото: istockphoto/Anna Makarenkova
Оливье остается главным новогодним, на втором месте селедка под шубой.
Такие данные следуют из материалов Россельхозбанка, пишет РИА Новости).
Банк провёл опрос среди тысячи россиян во всех регионах РФ в возрасте от 21 года. Выяснилось, что 39% респондентов считают оливье главой праздничного стола. 33% голосов было отдано за селедку под шубой.
14% респондентов предпочитают считать самым главным блюдом запечённое мясо или птицу. Бутербродов с рыбой или икрой выбирают 11% респондентов, остальные 3% затрудняются ответить.
Аналитики из «Контур.Маркет» в середине декабря выяснили, что для приготовления оливье нужно потратить 545,6 рубля, а покупка продуктов для селедки под шубой обойдется почти в 328 рублей.
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Банк провёл опрос среди тысячи россиян во всех регионах РФ в возрасте от 21 года. Выяснилось, что 39% респондентов считают оливье главой праздничного стола. 33% голосов было отдано за селедку под шубой.
Аналитики из «Контур.Маркет» в середине декабря выяснили, что для приготовления оливье нужно потратить 545,6 рубля, а покупка продуктов для селедки под шубой обойдется почти в 328 рублей.
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Мария Фирсова