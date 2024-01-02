Нарколог Шуров рассказал, как избежать диетического и алкогольного срыва

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Нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал в беседе с NEWS.ru, что в ходе длинных новогодних праздников не нужно планировать запои и обжорства, а также закупать ящиками алкоголь.
«Праздники очень длинные, запланируйте визиты к родителям, активную программу, походы на каток, театр, гуляйте в парках, в лесу, спорт. Не сидите тупо перед телевизором и не упивайтесь», — цитирует нарколога NEWS.ru.
По словам Шурова, лучше выпить небольшое количество легкого алкоголя. Специалист напомнил, что в праздничные дни смертность увеличивается в 4 раза. Для хорошего отдыха отличными спутниками станут крепкий и здоровый сон, правильное питание и активное времяпрепровождение.
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