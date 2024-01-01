Россиянам назвали максимальные сроки годности новогодних салатов

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Диетолог Людмила Микитюк сообщила, что простоявшие на новогоднем столе при комнатной температуре салаты нельзя есть 1 января. Об этом пишет NEWS.ru.
«Все консервы после открытия хранятся в холодильнике не дольше двух дней. Чтобы замедлить процесс окисления, лучше переложить изделия в жестяных банках в стеклянные емкости», — приводит слова диетолога NEWS.ru.
Микитюк отметила, что рыбные, мясные и сырные нарезки не могут храниться дольше десяти – двенадцати часов даже в холодильнике, рыба в любом виде хранится не более тридцати шести часов. Диетолог заключила, что нарезанные фрукты и овощи не следует хранить дольше суток, торты и сладости можно употреблять в пищу до истечения срока годности.
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