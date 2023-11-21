Терапевт Рябков рекомендовал зимой есть супы для защиты от простуды

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Врач-терапевт Андрей Рябков рассказал, как защититься от простудных заболеваний.
Life пишет, что для укрепления иммунитета, Рябков рекомендует употреблять в пищу как минимум одно горячее блюдо. К примеру, супы. А вот употребление кофе стоит сократить количество: кофеин провоцирует спазм сосудов. Риск обморожения увеличивается. Из-за высокого риска резкого сжатия сосудов стоит отказаться от курения сигарет.
Врач рекомендует вести активный образ жизни для профилактики простуд. Также ненужно стесняться одеваться по погоде. Рекомендовано избегать жесткой и тесной обуви, нарушающей кровообращение. Выбирать стоит высокую обувь и теплую одежду и белье.
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Врач рекомендует вести активный образ жизни для профилактики простуд. Также ненужно стесняться одеваться по погоде. Рекомендовано избегать жесткой и тесной обуви, нарушающей кровообращение. Выбирать стоит высокую обувь и теплую одежду и белье.
«Никогда не надевайте влажную обувь, перчатки, шапки, одежду», — предупредил он.Читайте также:
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Мария Фирсова