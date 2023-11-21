Нарколог Холдин рассказал последствия сочетания антибиотиков с алкоголем

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Психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал почему нельзя сочетать алкоголь и антибиотики. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения московской области.
Врач отметил, что при сочетании алкоголя и лекарств могут появиться головокружение, тошнота, подъем давления и сердцебиения, реакции кожных покровов в виде сыпи, зуда.
Кроме этого, специалист добавил, что при прохождении курса антибиотиков очень важно соблюдать режим приема и дозирования, который был назначен врачом, а также полностью исключить алкоголь.
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«Алкоголь может менять действие лекарств, в том числе и антибиотиков, как усиливая, так и ослабляя их действие. Но это одна сторона медали. Другая - это усиление побочных эффектов, а также появление новых, более выраженных негативных последствий<…>. В том числе, сочетание антибиотиков и алкоголя оказывает токсическое воздействие на печень. Все это может просто свести лечение на нет и привести к развитию осложнений» -подчеркнул Виталий Холдин.
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Мира Полтева