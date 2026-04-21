Тревожный знак на руках: британец назвал скрытый симптом рака легких

Mirror: Отсутствие зазора между ногтями может говорить о раке легких
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Пациент Брайан Геммелл рассказал о малозаметном признаке рака легких. По его словам, болезнь проявилась через изменения на кончиках рук. Об этом пишет Mirror.



Мужчина заметил отек по форме «‎барабанные палочки». Ногтевые пластины стали выпуклыми. Геммелл предложил простой способ самопроверки. Нужно прижать ноготь одной кисти к другому. В норме между ними виден ромбовидный просвет. Если щели нет, мягкие ткани могли уже измениться. Такой сигнал иногда указывает на рак легких.

«‎Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу. Запишитесь как можно скорее», — посоветовал он.

Врач-терапевт Хелен Пирси напомнила и о других симптомах. Среди них затяжной кашель, одышка, шум при дыхании, частые инфекции грудной клетки. Поводом для срочного визита к специалисту она назвала боль в груди или плече, кровь в мокроте, сильную усталость, охриплость, отек лица либо шеи.
Дарья Осипова

