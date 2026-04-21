Тревожный знак на руках: британец назвал скрытый симптом рака легких

21 апреля 2026, 11:05

Mirror: Отсутствие зазора между ногтями может говорить о раке легких

Пациент Брайан Геммелл рассказал о малозаметном признаке рака легких. По его словам, болезнь проявилась через изменения на кончиках рук. Об этом пишет Mirror.





Мужчина заметил отек по форме «‎барабанные палочки». Ногтевые пластины стали выпуклыми. Геммелл предложил простой способ самопроверки. Нужно прижать ноготь одной кисти к другому. В норме между ними виден ромбовидный просвет. Если щели нет, мягкие ткани могли уже измениться. Такой сигнал иногда указывает на рак легких.





«‎Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу. Запишитесь как можно скорее», — посоветовал он.