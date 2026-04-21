Тревожный знак на руках: британец назвал скрытый симптом рака легких
Mirror: Отсутствие зазора между ногтями может говорить о раке легких
Пациент Брайан Геммелл рассказал о малозаметном признаке рака легких. По его словам, болезнь проявилась через изменения на кончиках рук. Об этом пишет Mirror.
Мужчина заметил отек по форме «барабанные палочки». Ногтевые пластины стали выпуклыми. Геммелл предложил простой способ самопроверки. Нужно прижать ноготь одной кисти к другому. В норме между ними виден ромбовидный просвет. Если щели нет, мягкие ткани могли уже измениться. Такой сигнал иногда указывает на рак легких.
«Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу. Запишитесь как можно скорее», — посоветовал он.
Врач-терапевт Хелен Пирси напомнила и о других симптомах. Среди них затяжной кашель, одышка, шум при дыхании, частые инфекции грудной клетки. Поводом для срочного визита к специалисту она назвала боль в груди или плече, кровь в мокроте, сильную усталость, охриплость, отек лица либо шеи.