Необычная схема слежки в торговом центре привела 67-летнего британца в суд
В Великобритании 67-летний Энтони Уикхэм признал вину по делу о скрытой съемке женщин в магазинах и торговом центре. Пенсионер заявил, что на такой шаг его толкнула сексуальная неудовлетворенность во время 43-летнего брака. Об этом пишет Mirror.
Мужчина крепил мобильный телефон к ботинку камерой вверх. Потом он включал запись и подходил к посетительницам почти вплотную. Объектив снимал происходящее под юбками.
Во время обыска полиция нашла три фотографии сексуального характера с детьми от семи до 14 лет. Сотрудники изъяли и запись неизвестной женщины в туалете. На беседе со службой пробации Уикхэм назвал себя несчастным, одиноким и неудовлетворенным.
Суд назначил ему 26-дневную программу пробации и до 30 реабилитационных занятий. Фигуранта внесут в реестр сексуальных преступников. Кроме того, он оплатит судебные издержки на сумму 150 фунтов стерлингов.
