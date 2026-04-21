Полиция проводит проверку по факту пьяного дебоша на рейсе Екатеринбург - Астана
Пресс-служба транспортной полиции Казахстана сообщила о проверке после пьяного дебоша на рейсе Екатеринбург — Астана. Инцидент зарегистрировали в управлении полиции на транспорте в аэропорту Астаны. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в казахстанских соцсетях разошлось видео из салона лайнера. На кадрах нетрезвый пассажир ходит между креслами, пристает к людям и ругается матом. Экипаж пытался унять мужчину. На помощь бортпроводницам пришли пассажиры.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. После проверки они дадут ситуации правовую оценку по закону.
Апрель 2003 года стал для Омска временем скорби. На берегу Иртыша четверо студентов встретили вооружённых братьев Дериглазовых. Та ночь закончилась жестокой расправой и потрясла всю страну. После трагедии горожане выходили на улицы, собирались на митинги и требовали вернуть смертную казнь. Об одном из самых громких дел тех лет — в материале «Радио 1».
