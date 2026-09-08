Трихолог рассказала, из-за чего появляется осеннее обострение перхоти

08 сентября 2026, 10:45

Трихолог Котова: обострение перхоти осенью появляется из-за стресса

Фото: iStock/AndreyPopov

Осенью возрастает риск появления перхоти из-за стресса и ухудшения состояния желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт уточнила, что кожа головы очень подвержена перепадам температуры. Летом она смазывается кожным салом, а с приходом холодов его становится меньше. Кроме того, у людей часто падает иммунитет из-за сокращения светового дня. Эти факторы приводят к обострению себорейного дерматита.





«Также перхоть и себорейный дерматит очень связаны с состоянием желудочно-кишечного тракта и нервной системой, которые осенью тоже часто страдают, потому что многие испытывают стресс из-за окончания сезона отпусков», — отметила Котова.