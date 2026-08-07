Трихолог раскрыла главный секрет роста волос

07 августа 2026, 14:19

Трихолог Кохас: чтобы волосы росли, нужно во время мытья делать массаж

Фото: iStock/Jun

Для кого-то отрастить длинные локоны — целая проблема. Питательные маски и косметологические процедуры не дают результата. А другие без особых усилий отращивают шикарные пряди. В чём секрет быстрорастущих волос?





Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что на рост волос влияет генетика и правильный уход, которым многие женщины зачастую пренебрегают.





«Благоприятно при мытье делать массаж, использовать средства профилактики (например, ампулы) раз в полгода — они усиливают кровообращение. Когда человек проделывает курс примерно 2-3 месяца, замечается, что скорость роста волос усилилась. Однако женщины многое делают зря: те же масла никак не влияют на скорость волос», — объяснила она.