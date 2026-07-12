Трихолог назвала причины раннего облысения у мужчин

12 июля 2026, 09:20

Трихолог Халдина: Чрезмерные физические нагрузки ускоряют облысение у мужчин

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Мужское облысение является распространенной проблемой. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог, главврач Клиники здоровья им М. Я. Мудрова Мария Халдина, пишет «Лента.ру».