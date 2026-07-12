Трихолог назвала причины раннего облысения у мужчин
Мужское облысение является распространенной проблемой. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог, главврач Клиники здоровья им М. Я. Мудрова Мария Халдина, пишет «Лента.ру».
По данным популяционных исследований, среди мужчин европеоидной расы примерно каждый пятый начинает замечать первые признаки истончения волос к 20 годам. К 30 годам эта проблема затрагивает около 30 процентов мужского населения, к 50 годам — каждого второго, а к 70 годам волосы редеют у до 80 процентов мужчин, пояснила врач.
Чаще всего, как отметила трихолог, речь идет об андрогенетической алопеции — облысении по мужскому типу. В таких случаях могут появляться залысины на лбу и висках, волосы редеют на макушке, или оба этих процесса происходят одновременно, уточнила специалист. Основной причиной андрогенетической алопеции является генетическая предрасположенность.
Однако, по словам трихолога, генетика — не единственный фактор, который может привести к истончению волос. Внешние причины также могут значительно ускорить этот процесс, особенно если действуют одновременно, подчеркнула Халдина. К таким факторам относятся сильный стресс, хроническое нервное напряжение, высокий уровень тревожности, нарушения сна, несбалансированное питание, ожирение, курение, употребление алкоголя, длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, чрезмерные физические нагрузки и прически, травмирующие волосы.
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