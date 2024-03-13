Ученые раскрыли секрет качественного сна у пожилых людей

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Пожилым людям лучше спать в тёплом помещении, чтобы хорошо выспаться. К такому выводу пришли ученые из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы. Информация опубликована в журнале Science of the Total Environment (SТЕ).
Сомнологи утверждают, что большинству людей стоит спать при температуре от 16°C до 18°C. Сон в прохладе увеличивает выработку мелатонина в организме, улучшается и само качество отдыха, а также способствует снижению риска возникновения психических расстройств.
Однако британские ученые пояснили, что подобные условия подходят только для молодых людей. Они уточнили, что люди старшего поколения менее активны, а это приводит к тому, что во время сна у них вырабатывается меньше тепла.
Этот факт британские ученые выяснили, проведя исследование, в котором приняли участие 50 пожилых людей. За ними наблюдали почти 11 тысяч ночей и пришли к выводу, что оптимальной температурой для качественного ночного сна является от 20 °C до 25 °C. Однако если в комнате теплее 25 °C, то эффективность сна сильно снижается.
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Однако британские ученые пояснили, что подобные условия подходят только для молодых людей. Они уточнили, что люди старшего поколения менее активны, а это приводит к тому, что во время сна у них вырабатывается меньше тепла.
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Элина Позднякова