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Ученые раскрыли секрет качественного сна у пожилых людей

SТЕ: сон в теплой комнате полезен для пожилых людей
13 марта 2024, 16:08
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

Пожилым людям лучше спать в тёплом помещении, чтобы хорошо выспаться. К такому выводу пришли ученые из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы. Информация опубликована в журнале Science of the Total Environment (SТЕ).
Сомнологи утверждают, что большинству людей стоит спать при температуре от 16°C до 18°C. Сон в прохладе увеличивает выработку мелатонина в организме, улучшается и само качество отдыха, а также способствует снижению риска возникновения психических расстройств.

Однако британские ученые пояснили, что подобные условия подходят только для молодых людей. Они уточнили, что люди старшего поколения менее активны, а это приводит к тому, что во время сна у них вырабатывается меньше тепла.


Этот факт британские ученые выяснили, проведя исследование, в котором приняли участие 50 пожилых людей. За ними наблюдали почти 11 тысяч ночей и пришли к выводу, что оптимальной температурой для качественного ночного сна является от 20 °C до 25 °C. Однако если в комнате теплее 25 °C, то эффективность сна сильно снижается.

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Главные детские кардиологи Подмосковья провели выездной приём в Домодедове
13 марта 2024, 15:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём детей в городской поликлинике Домодедова провели главный детский кардиолог Подмосковья, заведующая кардиологическим отделением НИКИ детства Альфия Дроздова и главный детский кардиохирург региона, сердечно-сосудистый хирург Института детства Марат Тараян, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В ходе выездного приёма специалисты проверили состояние 22 маленьких пациентов с ранее диагностированными патологиями сердечно-сосудистой системы и подозрением на различные нарушения, а также детей с врождённым пороком сердца», — говорится в сообщении.
По итогам осмотра для пяти маленьких пациентов была предложена госпитализация в кардиологический стационар НИКИ детства.

Кроме того, специалисты провели для врачей округа лекцию-семинар, посвящённую медицинскому наблюдения за детьми с врождёнными пороками сердца, включая порядок госпитализации.

Выезд был организован в рамках проекта «Доступная кардиология», который реализуется в Московской области в течение пяти лет.

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Врач рассказала, каким должно быть питание при запорах
Гастроэнтеролог Ворошилова порекомендовала при запорах пить больше кефира и воды
13 марта 2024, 14:41

Фото: istock / Demkat

Для профилактики запоров стоит добавить в рацион больше кисломолочных продуктов и пить чистой воды. Рекомендации по улучшению работы кишечника дала гастроэнтеролог Ксения Ворошилова.
Основной причиной нарушения работы кишечника врач назвала некачественное питание и нарушение питьевого режима. Она заявила, что человек, который ест меньше 400 граммов овощей, фруктов и других продуктов с содержанием клетчатки в день, рано или поздно столкнется с проблемой запоров.

«При отсутствии противопоказаний необходимо выпивать не менее полутора-двух литров воды в день. Лучше, если она будет теплой, для быстрого проникновения в кишечник», — дала совет гастроэнтеролог в беседе с «Газетой.Ru».
Также она посоветовала снизить блюда с быстрыми углеводами в рационе.

В случае возникновения этого неприятного симптома, нужно увеличить употребление кисломолочных продуктов, а также сухофруктов. Также облегчить поход в туалет могут джемы из сладких ягод и фруктов. Но, есть их можно в небольшом количестве из-за высокого содержания сахара, предупредила Ворошилова.

Она также призвала на постоянной основе есть продукты, содержащие магний, например, авокадо или бобовые. Этот микроэлемент способствует расслаблению кишечника и улучшению его перистальтики.

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Сексолог раскрыл, что убивает интим после 50 лет
Сексолог Теслер: чтобы секс не исчез после 50 лет, нужно следить за здоровьем
13 марта 2024, 14:40

Фото: istock / Victor_69

Есть мнение, что после 50 лет сексуальная жизнь становится скучной или вообще заканчивается. Не стоит себя ограничивать из-за возраста. То же самое относится и к интимной жизни.
Психиатр, сексолог, академик РАМТН Александр Теслер в беседе с «Радио 1» рассказал, как сохранить интим после 50 лет. Он заявил, что в таком возрасте человек по-прежнему молод. По мнению эксперта, если следить за здоровьем, интим из жизни никуда не денется.

«Девушки, если за собой ухаживают в 50 лет, выглядят на 30 лет. Но лучше 30-летних, потому что ухоженнее гораздо. А мужчины в 50 лет и спортом занимаются, и подтянутые, и в общем-то, следят за здоровьем, за витаминной терапией, микроэлементами», — отметил сексолог.
На практике, после продолжительного брака секс в отношениях становится более редким, но при этом регулярным. Разумеется, если перестань уделять время себе, в особенности своему здоровью, повесить на себя клеймо «старика», никакой секс не будет интересовать.

«Нужно за собой следить: женщинам периодически бывать у гинеколога, гинеколога-эндокринолога. У женщины в районе 50 лет наступает колебание гормонального фона и уход в климакс. А для этого существует заместительная терапия, которую назначают гинекологи-эндокринологи. Если женщина на заместительной терапии, у нее в принципе молодость продолжается, потому что она резко не стареет. Вот именно поэтому она будет желанной», — уточнил эксперт.
Мужчинам также стоит проверять свой гормональный фон, в частности тестостерон. Психиатр указал на важность физического тонуса, поскольку, если перестать следить за весом и в целом за собой, мужчина становится не очень сексуально привлекателен.

«То есть в семье нужно быть таким, каким бы ты хотел быть, даже не в семье. Всегда нужно быть наготове» , — подчеркнул психотерапевт.
Специалист пояснил, что важно стараться выглядеть ухоженно всегда и везде. В качестве примера он указал на новое хорошее нижнее белье, которое люди часто игнорируют и продолжают ходить в заношенном. Теслер призвал ориентироваться не на свои сексуальные интересы, а на потребность партнера и стараться закрывать их.

«Так что нужно быть в тонусе. И возраст не имеет значения. Поверьте. Даже если у тебя что-то болит, ну сходишь к доктору. Нужно держать себя в форме. И самое главное, следить за своим здоровьем. Проводить чек-ап ежегодно и посматривать на свои гормоны», — подытожил Теслер.
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В Подмосковье более 1,5 млн раз воспользовались порталом «Здоровье» для записи к врачу
13 марта 2024, 14:06

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Более полутора миллионов раз записались к врачу жители Московской области через региональный портал «Здоровье» с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года с помощью портала пациенты оформили более 1,5 млн записей к врачу», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
В министерстве также напомнили, что при помощи портала можно заказать девять видов медицинских справок, вызвать врача на дом, записаться на телемедицинскую консультацию, а также ознакомиться с результатами анализов и полученными ранее назначениями врача.

На платформе «Здоровья» функционируют также такие порталы, как «Паллиативная помощь», «Стань мамой в Подмосковье», «Детство» и «Онкопортал», где аккумулируются вся полезная и актуальная информация для пациентов и врачей.

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#московская область
#подмосковье
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В Долгопрудном врачи по кусочкам собрали руку мужчине, упавшему с крыши
13 марта 2024, 13:34

Фото: istockphoto / Gumpanat

Долгопрудненские врачи провели операцию мужчине, после падения на вытянутые руки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на сильную боль и отечность рук, после падения с высоты трех метров. Во время осмотра у пациента были выявлены многооскольчатые переломы обеих костей предплечий со смещением.

«Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, провели вакцинацию от столбняка, сопоставили отломки костей и зафиксировали их гипсовыми лангетами. Сразу выполнить соединение костных отломков конечностей — не представлялось возможным из-за выраженного отёка, тяжести травмы и открытого перелома левого предплечья. Через день пациенту были наложены аппараты Илизарова на оба предплечья и выполнен остеосинтез перелома правой лучевой кости специальной пластиной. При этом у пациента появилась возможность выполнять минимально необходимый объём движений, чтобы самому себя обслуживать», — поделился завотделения травматологии и ортопедии Долгопрудненской больницы Пётр Лапынин.

Стоит отметить, что мужчину ждет еще одна операция по выполнению остеосинтеза левой лучевой кости и дальнейшая реабилитация.

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#подмосковье
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В Мытищах врачи спасли мужчину, который попал под электричку
13 марта 2024, 10:58

Мытищинские врачи спасли 38-летнего мужчину, попавшего под электричку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скорая доставила в больницу мужчину, которого сбила электричка на путях. Пациент слушал музыку, когда переходил дорогу через рельсы и не услышал приближающийся поезд. Мужчину привезли с черепно-мозговой травмой, множественными переломами бедра, голени и таза, а также обильной кровопотерей

«Пациенту были проведены реанимационные мероприятия. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила один литр. Мы вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки.<…> Мы поэтапно провели пациенту четыре операции - остеосинтез бедер, голени и таза», — поделился заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин.

Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина находится на реабилитации в больнице под наблюдением специалистов.

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«Немой убийца»: Доктор Мясников рассказал о тревожных симптомах онкологии
Мясников напомнил, что изменения цвета в стуле могут быть признаком онкологии
13 марта 2024, 10:17

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии.
Мясников отметил, что нужно обратить внимание на изменения стула, а также появления крови в нем. В случае обнаружения изменений в кале, стоит обратиться за консультацией к специалисту. При этом врач напомнил, что кал может менять окраску из-за употребления некоторых продуктов или препаратов. К примеру, изменения цвета стула из-за употребления свеклы или активированного угля не является патологией и не требуют помощи медиков.

Помимо этого, об онкологии может свидетельствовать появление кисты.

«Вот киста в яичнике — почему это важно? Потому что если до менопаузы могут быть варианты, то если она возникла после менопаузы, это, скорее всего, рак», — сказал специалист. По словам медика, такую кисту необходимо удалять. «Потому что рак — немой убийца», — предупредил Мясников.
Ранее онколог Руслан Басанов перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#изменения
#врач
#рак
#онкология
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Эксперты объяснили источник мужских страхов перед близостью с женщиной
Специалисты раскрыли источник мужских страхов перед близостью с женщиной
13 марта 2024, 06:00

Фото: iStockTimm Creative

Многие мужчины боятся женщин, так как опасаются полного доминирования женской половины и своего неадекватного поведения по отношению к ним, заявил психотерапевт Аврум Вайс в статье для Psychology Today.
По мнению Вайса, страх перед женщинами и сексуальной близостью вызван низкой самооценкой, депрессией и тревогой у мужчин. Психотерапевты считают, что корни проблем с психическим здоровьем лежат в детстве. Во многих семьях детей воспитывает мать-одиночка. В таких случаях ребенок психически и физически зависит от матери. Если мать не проявляет интереса к жизни ребенка, не принимает в ней участия или просто не реагирует, ребенок чувствует себя несчастным и одиноким.

«Зачастую дети сталкиваются с опытом подчинения своих желаний интересам матери, чтобы заслужить ее любовь, – отметил психотерапевт.

Вайс подчеркнул, что эти мужчины по разным причинам всегда чувствовали, что женщина недовольна ими. В подтверждение своих слов он привел данные исследований, согласно которым в большинстве семейных пар счастье женщины является главным фактором, определяющим удовлетворенность мужчины жизнью.

«Восемь из десяти главных мужских тревог связаны с тем, что они думают, будто недостаточно хороши для своих партнерш или семей. Один мужчина рассказывал мне, что мог определить настроение жены, даже не видя ее, как только открывал входную дверь дома», – прокомментировал психотерапевт.

Эксперт также подтвердил, что избавиться от страха перед близостью может помочь терапия для пар.

Ранее психотерапевт Ирина Краскина предложила способы расслабиться и снять стресс после сложной недели. Она посоветовала заранее планировать досуг и продумывать его так, чтобы он приносил ощутимые результаты.

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#психотерапевт
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Назван лучший способ исправить прикус
Врач Сумцова назвала брекеты лучшим способом исправления прикуса
12 марта 2024, 23:48

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что брекеты являются одним из лучших способов исправить прикус, не требующий хирургического вмешательства.
Она напомнила, что исправить прикус можно хирургическим путём, а также без оперативного вмешательства.

«Хирургический подразумевает надрез костной ткани и перемещение зубов на нужный участок. Без операции, при отсутствии серьёзных патологий: элайнеры (съёмные прозрачные капы), трейнеры (силиконовые капы), пластинки, брекеты — один из лучших способов исправить неправильный прикус», — поделилась в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выражала сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

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