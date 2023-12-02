Ученые выявили связь пластика и бытовой химии с эпидемией ожирения

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Ученые с помощью многочисленных экспериментом и исследований выяснили, что в окружающих людей предметах, пищевой упаковке, посуде и даже домашней пыли содержатся вещества, от которых человек толстеет.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года уровень ожирения в мире утроился. Например, в США в 2000 году от ожирения страдало 30,5% населения страны, а в 2018 — уже 42,4%. И дело не в калориях; специалисты выяснили, что их количество в пище за последние 20-30 лет даже снизилось, так как люди стали сознательно выбирать низкокалорийные продукты.
Есть мнение, что дело вовсе не в продуктах, а во вредных химических соединениях, которые содержатся в полуфабрикатах, консервах и ультраобработанной пище, а также в посуде и упаковке. Эти вещества выделили в особую группу — обесогены (буквально: «порождающие полноту»). Всего в группу обесогенов ученые включили более 50 соединений, в том числе никотин, антипирены, входящие в состав красок и защитных покрытий, большинство пестицидов и химических удобрений, а также некоторые лекарства.
Чтобы минимизировать влияние обесогенов, ученые рекомендуют выбирать натуральные продукты, например выращенные методами органического земледелия, использовать природные заменители бытовой химии — уксус, соду, лимонный сок, горчицу, меньше пользоваться пластиковой посудой.
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Есть мнение, что дело вовсе не в продуктах, а во вредных химических соединениях, которые содержатся в полуфабрикатах, консервах и ультраобработанной пище, а также в посуде и упаковке. Эти вещества выделили в особую группу — обесогены (буквально: «порождающие полноту»). Всего в группу обесогенов ученые включили более 50 соединений, в том числе никотин, антипирены, входящие в состав красок и защитных покрытий, большинство пестицидов и химических удобрений, а также некоторые лекарства.
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Александр Бойцов