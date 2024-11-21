Учёные Дубны изобрели материал, подавляющий вирусы

Фото: пресс-служба г. о. Дубна
Учёные Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова ОИЯИ создали материал, подавляющий активность вирусов. Они работали вместе с вместно с коллегами из Армении и Южной Африки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Разработку можно использовать, например, для фильтрации воды от бактерий и вирусов, чтобы сделать её пригодной для питья, или в качестве барьерного материала в медицине. Исследование было поддержанного грантом Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces.
Фото: пресс-служба г. о. Дубна
Работы были инициированы академиком Юрием Оганесяном. В исследованиях также участвовали учёные из Ереванского государственного университета, Института молекулярной биологии НАН РА в Армении и Университета Нельсона Манделы из Южной Африки.
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«Такие обеззараживающие мембраны могут применяться в установках для очистки воды или в качестве покровного материала для ран и ожогов. На поражённые и уязвимые участки кожи не попадут вирусы и бактерии. В дальнейшем планируем создать композитные противовирусные и бактерицидные материалы для медицинских изделий инфузионные фильтры для тонкой очистки лекарств или респираторы, которые не нужно будет обеззараживать», – рассказал замначальника Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова ОИЯИ, кандидат химических наук Александр Нечаев.
Фото: пресс-служба г. о. Дубна
Работы были инициированы академиком Юрием Оганесяном. В исследованиях также участвовали учёные из Ереванского государственного университета, Института молекулярной биологии НАН РА в Армении и Университета Нельсона Манделы из Южной Африки.
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Лора Луганская