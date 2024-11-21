Зимняя уборочная техника будет дежурить в Дубне круглые сутки

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Коммунальщики Дубны в преддверии зимы перешли на круглосуточное дежурство.
Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Тротуары Дубны будут убирать компактные тракторы МТЗ 320. Они оптимально подходят для этих работ. Недавно парк автотехники пополнили сразу 10 машин. Правительство Московской области передало две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, самосвал и два трактора.
Также парк, в котором сейчас 43 единицы крупногабаритной техники, пополнился 48 ручными роторными снегоуборщиками.
Вся техника – в рабочем состоянии и готова к круглосуточной работе. Во время снегопадов сначала специалисты убирают центральные улицы и подъезды к социальным объектам, затем – и другие участки.
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«В этом году подходим к зимнему сезону в полной готовности. Служба городского благоустройства МБУ «ЖКУ» отрабатывает оперативно, а с началом снегопадов перешла на круглосуточное дежурство», – отметил Тихомиров.
Тротуары Дубны будут убирать компактные тракторы МТЗ 320. Они оптимально подходят для этих работ. Недавно парк автотехники пополнили сразу 10 машин. Правительство Московской области передало две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, самосвал и два трактора.
Также парк, в котором сейчас 43 единицы крупногабаритной техники, пополнился 48 ручными роторными снегоуборщиками.
Вся техника – в рабочем состоянии и готова к круглосуточной работе. Во время снегопадов сначала специалисты убирают центральные улицы и подъезды к социальным объектам, затем – и другие участки.
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Лора Луганская