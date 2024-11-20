В университете «Дубна» провели встречу студентов с участником СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Встречу с офицером морской пехоты – участником СВО, а также с президентом благотворительного фонда «Батальон» Полиной Васильевой провела в университете «Дубна» Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участник СВО рассказал ребятам личные истории: они продемонстрировали, насколько важно в сложных жизненных ситуациях единство коллектива и моральная поддержка. Герой подчеркнул, что в сражении не менее, чем оружие, важны дружеские отношения между бойцами, а их личные качества имеют такое же значение, как высокотехнологичное снаряжение», — говорится в сообщении.В ходе встречи студенты пообщались с гостем, а также обсудили различные варианты участия в социально-патриотических проектах.
Читайте также:
В Дубне завершают замену магистральных труб и капремонт котла
В мраморе и зеркалах: в Дубне обновили подъезд дома образцового содержания
Глава Дубны Тихомиров встретился с лауреатом конкурса «Большая перемена»
Лев Каштанов