Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В университете «Дубна» провели встречу студентов с участником СВО

В университете «Дубна» провели встречу студентов с участником СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Встречу с офицером морской пехоты – участником СВО, а также с президентом благотворительного фонда «Батальон» Полиной Васильевой провела в университете «Дубна» Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Участник СВО рассказал ребятам личные истории: они продемонстрировали, насколько важно в сложных жизненных ситуациях единство коллектива и моральная поддержка. Герой подчеркнул, что в сражении не менее, чем оружие, важны дружеские отношения между бойцами, а их личные качества имеют такое же значение, как высокотехнологичное снаряжение», — говорится в сообщении.
В ходе встречи студенты пообщались с гостем, а также обсудили различные варианты участия в социально-патриотических проектах.

Читайте также:

В Дубне завершают замену магистральных труб и капремонт котла

В мраморе и зеркалах: в Дубне обновили подъезд дома образцового содержания

Глава Дубны Тихомиров встретился с лауреатом конкурса «Большая перемена»
#дубна
#сво
#студенты
Рособрнадзор: отмена ОГЭ может снизить мотивацию школьников к учебе
20 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ), который дети сдают в девятом классе, может негативно повлиять на мотивацию школьников к учебе. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в беседе с РИА Новости. Однако в ведомстве отметили, что итоговую аттестацию нужно совершенствовать.
«ОГЭ — это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования. Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — подчеркнули в Рособрнадзоре.
В надзорном органе также добавили, что его представители готовы участвовать во всех обсуждениях о модернизации ОГЭ, в том числе общественно-профессиональных.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению организовать обсуждение насчет чрезмерной учебной нагрузки на учеников, а также о необходимости проводить в девятом классе основной государственной экзамен. По его словам, проблема высокой нагрузки на школьников стала уже очевидной для всех и детей необходимо беречь.

Читайте также:

В Госдуме обсудят целесообразность ОГЭ и высокую нагрузку на школьников

Учитель Ямбург объяснил пользу радикальных изменений в ЕГЭ

В России предложили реформу ОГЭ и ЕГЭ
#отмена
#вячеслав володин
#егэ
#огэ
#экзамены
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ремонт двух подъездов в Кашире завершат до конца ноября
20 ноября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Завершить ремонт двух подъездов многоквартирных домов планируется в Кашире до конца ноября, работы проводятся по адресу: улица Вахрушева, дом №14/2, подъезд 1 и Садовая улица, дом №28, подъезд 4, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонтные работы проводит управляющая компания «Водоканал». Рабочие обновляют потолок, покрывают стены декоративной штукатуркой, устанавливают энергосберегающие светильники и новые почтовые ящики, а также ремонтируют входные группы», — говорится в сообщении.
В администрации округа также напомнили, что ранее каширском микрорайоне Ожерелье управляющая компания «Жилресурс» отремонтировала шесть подъездов в многоквартирных домах на следующих улицах: Ленина, Победы и Пионерская.

Читайте также:

В турнире по волейболу в Кашире приняли участие 12 команд

В каширской школе открыли «Каникулярный клуб»

В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
#кашира
#ремонт подъездов
#жкх
#мкд
#подъезды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Много зависти и палок в колеса»: Анна Калашникова рассказала, какой была Светлана Светличная
Анна Калашникова: Светлана Светличная была тёплой, светлой, доброй женщиной
20 ноября 2024, 16:02

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

В Доме кино в Москве 20 ноября состоялось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. На церемонии присутствовали близкие, коллеги, поклонники актрисы, которые пришли проводить любимицу в последний путь. Актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что ее связывало со звездой сериала «Бриллиантовая рука» и какой артистка была в жизни.
«Я посчитала должным почтить память Светланы Афанасьевны Светличной, потому что это очень добрый человек с большим сердцем. Для меня она навсегда останется такой тёплой, светлой, доброй женщиной. Настоящей женщиной, очень женственной, до самых кончиков волос», — сказала Калашникова.

По словам певицы, они часто виделись со Светланой во время съемок, участия в телепроектах или на мероприятиях.

«Виделись часто за кулисами, в гримерках. И она могла подойти дать какой-то совет, что-то поправить, причесочку, бантик, условно. Или, наоборот, спросить: "Анечка, нет ли там… карандашика, то ли каких-нибудь теней". Она очень любила подводить глазки», — рассказывает Калашникова.
Певица отмечает, что Светлана Светличная была очень женственная и следила за собой.

«Всегда была ухоженная, всегда вкусно пахла. Прическа, макияж, маникюр. Всегда ее какие-то интересные наряды, шляпки. Она часто говорила мне: "Держись, только вперед. Нам, красивым девушкам, женщинам, очень тяжело по жизни, потому что много зависти, много палок в колеса вставляют, много каких-то сложностей, препятствий". У нее очень часто тоже, на ее жизненном, карьерном пути, были такие истории. И она призывала к тому, чтобы я держалась, шла вперед, ни на кого не обращала внимания, говорила, что я красивая, роскошная», — делится воспоминаниями телеведущая.

Анна Калашникова также выразила искренние соболезнования близким и родным актрисы. Отметив, что очень тяжело, когда уходит целая эпоха и легенда.

«Всегда при упоминании ее имени у меня сразу же улыбка на устах, лицо начинает светиться, потому что, действительно, не просто фамилия Светличная. Она светилась всегда. Для меня она всегда была светлой, яркой, доброй. Я помню, что мы пересекались на дорожках московского кинофестиваля, и у нас даже бывало так, что наступали друг другу на шлейфы. Но всегда похохочим, обнимемся и идем дальше», — вспоминает Анна.

Читайте также:

Объявили дату похорон экс-солиста «На-На» Лёвкина

Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом

Алкоголизм сына, загадочная смерть и любовь на всю жизнь: скончалась секс-символ СССР Светлана Светличная
#смерть
#цветы
#жизнь
#певица
#память
#ссср
#картины
#мероприятия
#человек
#церемония
#соболезнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме обсудят целесообразность ОГЭ и высокую нагрузку на школьников
Володин поручил обсудить целесообразность сдачи ОГЭ и нагрузку на школьников
20 ноября 2024, 16:00

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по просвещению обсудить вопрос высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности проведения ОГЭ с участием профильного министерства. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
«Это касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, и обсудить», — сказал Володин.

По его словам, проблема высокой нагрузки на школьников стала уже очевидной для всех. Володин подчеркнул, что детей необходимо беречь и делать все, чтобы они были здоровы.

Кроме того, Володин предложил обсудить целесообразность проведения ОГЭ в конце девятого класса. По его словам, нет необходимости сдавать этот экзамен, если дети собираются поступать в средние учебные заведения.

Читайте также:

Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с приемом школьников в 10-й класс

ФИПИ: Никто из школьников не ошибся при ответах на вопросы ЕГЭ про СВО

В России предложили реформу ОГЭ и ЕГЭ
#дети
#конфликт
#прокуратура
#егэ
#огэ
#володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Калашникова объяснила, кто и почему не приехал на прощание со Светличной
Анна Калашникова: Светлану Светличную любят, помнят, у нее много друзей и коллег
20 ноября 2024, 15:59

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

Прощание со Светланой Светличной состоялось в Белом зале Дома кино, где собрались её близкие, друзья, коллеги и поклонники. Однако в СМИ появилась информация о том, что проводить в последний путь заслуженную артистку РСФСР пришло очень мало гостей. Как на самом деле проходила церемония в беседе с «Радио 1» рассказала актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова.
Певица отметила, что сама тяжело переносит подобные мероприятия и причины, по которым некоторые коллеги актрисы не пришли на церемонию, индивидуальны.

«По поводу присутствия коллег, очень сложно комментировать, потому что я сама по себе очень тяжело переношу такие мероприятия. Здесь все индивидуально. Кто-то может не пришел, но прислал цветы, кто-то прислал корзины, кто-то выразил по телефону соболезнования. Я не думаю, что это связано с тем, что она с кем-то мало контактировала. Светлану любят, помнят, ценят очень много. У нее было много и коллег, и друзей», — рассказала Калашникова.

По ее словам, желающих выразить соболезнования и проводить актрису было достаточно.

«За тот период, что я была, людей было достаточно и постоянно привозили, приносили цветы. Кто-то приходил, уходил, то есть движение было постоянно. Пришли и близкие коллеги, артисты, что очень важно, все-таки Светлане 85 лет и многих сокурсников, коллег и друзей уже в жизни нет. Приходили поклонники и поклонницы ее таланта», — добавила Анна.

В завершении певица отметила, что место, где проходила церемония прощания со Светланой Светличной, было выбрано правильно.

«На самом деле очень красиво, что сделали в Доме культуры. Мне очень это понравилось, это действительно очень театрально, очень поэтично и очень сценично, на мой взгляд», — заключила Анна Калашникова.

Читайте также:

Алена Кравец: Светлане Светличной мешала ее красота

Объявили дату похорон экс-солиста «На-На» Лёвкина

Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом
#цветы
#певица
#картины
#мероприятия
#церемония
#соболезнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участниками осенней смены в лагере «Литвиново» стали 250 детей
20 ноября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 250 детей заехали на осеннюю смену в подмосковный лагерь «Литвиново», они проведут здесь недельные школьные каникулы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Каждый год лагерь «Литвиново» принимает в своих стенах около четырёх тысяч детей. Традиционно на летние каникулы сюда съезжаются дети участников СВО из нашего региона, но и в другие месяцы лагерь не пустует: для детей организуют осенние, весенние и даже зимние смены», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Она добавила, что с начала года в лагере «Литвиново» отдохнули уже свыше трёх тысяч детей.

Осенняя смена в лагере стартовала 16 ноября и продлится до конца осенних каникул. Для ребят здесь организуют интересные программы, разнообразные занятия и активности в помещении и на улице — с учётом погодных условий.

Читайте также:

Подмосковные учащиеся назвали любимые и нелюбимые блюда в школьных столовых

К проекту «Мамино время» присоединились более 2 тыс. жительниц Подмосковья

В Московской области в 2024 году подали свыше 1,4 миллиона заявлений в кружки и секции
#лагерь
#минсоцразвития мо
#дети
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Липецкий губернатор заявил о неприязни к мигрантам
Губернатор Липецкой области Артамонов заявил о своей неприязни к мигрантам
20 ноября 2024, 15:20

Игорь Артамонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил негативное отношение как к легальным, так и к нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь».
По словам главы региона, есть заметная разница между легальными мигрантами и теми, кто находится в стране нелегально. Артамонов отметил, что в целом ни те, ни другие не вызывают у него одобрения.

Губернатор добавил, что привлечение мигрантов становится необходимостью для развития Липецкой области, поскольку регион, согласно его мнению, испытывает острую потребность в иностранных рабочих.

Читайте также:

В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела

В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам лишь по договору и на срок до года

Из России выдворят 20 тысяч нелегальных мигрантов
#губернатор
#жильё
#регион
#мигранты
#липецкая область
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван самый выгодный для покупки дачи месяц
Депутат Чаплин рекомендовал покупать дачу в ноябре
20 ноября 2024, 15:13

Фото: iStock/Prasith_To

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что наиболее выгодным для покупки дачи месяцем является ноябрь, поскольку в это время продавцы такой недвижимости чаще всего идут на уступки.
«Осень, и особенно поздняя, — это время, когда активность на рынке дач заметно снижается. Продавцы, не успевшие реализовать свои участки в течение теплого сезона, могут стать более уступчивыми в ноябре. Это предоставляет покупателям шанс на выгодную сделку», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Однако, отметил он, здесь есть и минусы, поскольку покупка дачи в позднюю осень вряд ли позволит использовать участок по назначению до весны.

Ранее Никита Чаплин заявлял, что дачный дом необходимо подготовить к холодному сезону, проверив всё оборудование дома.

Читайте также:

Россияне смогут узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда

Чаплин: Возможность забрать пенсионные накопления может вызвать мошенничества

Россиянам раскрыли, как подготовить дачу к холодному сезону
#дом
#осень
#участок
#никита чаплин
#россияне
#дачи
#дома
#покупка
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье вырос спрос на свежую рыбу
20 ноября 2024, 15:05

Рыба является одним из самых полезных продуктов для здоровья. Она содержит много белка, жиров, витаминов и минералов, укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря высокому содержанию магния, кальция и фолиевой кислоты, рыба считается идеальным продуктом для поддержания здоровья мозга и костей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В октябре жители Московской области стали чаще покупать свежую или замороженную рыбу разных видов, таких как карп, форель, окунь, минтай, треска, мойва и путассу.

Спрос на свежую рыбу в регионе увеличился на 29,3% по сравнению с сентябрём 2024 года. Кроме того, вырос спрос на сельдь, увеличившись на 20%.

Читайте также:

Россиянам назвали простой способ «оздоровить» новогодний стол

В Подмосковье за девять месяцев произвели более 191 тыс. тонн мяса птицы

«Профилактика Альцгеймера»: Нутрициолог назвала вид мяса, употребление которого предотвратит деменцию
#подмосковье
#спрос
#рыба
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате