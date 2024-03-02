Учёные рассказали о погодных условиях, увеличивающих риск развития инсульта

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Учёные-медики провели исследование с целью изучения влияния климатических изменений на организм и здоровье человека. Выяснилось, что длительное воздействие повышенной температуры атмосферного воздуха увеличивает риск развития острого ишемического инсульта.
Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Network Open. В ходе проведённых исследований тщательному анализу были подвергнуты данные 82 тысяч пациентов из Китая, у которых был диагностирован острый ишемический инсульт. Результаты брались за период с 2019 по 2021 год. Исследователи учитывали самые разнообразные факторы влияния. Например, возраст, наличие вредных привычек, пол, место жительства, общее состояние здоровья.
Результаты исследования показали, что риск возникновения инсульта возрастал по мере повышения температуры воздуха. Причем чем дольше длилось воздействие повышенной температуры, тем больше была вероятность инсульта. Особенно уязвимыми оказались жители северных регионов, непривычные к теплу, мужчины и пациенты с дислипидемией или фибрилляцией предсердий.
Учёные также отметили важность для пожилых людей избегать длительного воздействия высоких температур, чтобы не подвергаться лишний раз риску инсульта.
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Результаты исследования показали, что риск возникновения инсульта возрастал по мере повышения температуры воздуха. Причем чем дольше длилось воздействие повышенной температуры, тем больше была вероятность инсульта. Особенно уязвимыми оказались жители северных регионов, непривычные к теплу, мужчины и пациенты с дислипидемией или фибрилляцией предсердий.
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Александр Бойцов