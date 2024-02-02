Врач Иванова: Инсульт может спровоцировать развитие эпилепсии

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Терапевт Виктория Иванова заявила, что эпилепсию может спровоцировать инсульт.
Также заболевание могут вызвать черепно-мозговые травмы, инфекции, алкоголь и наркотики.
Ранее врач-терапевт высшей квалификации Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. Людмила Лапа рассказала, что ревматоидный артрит не излечивается до конца, однако заболевание можно контролировать и поддерживать здоровье организма.
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«Провоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, острые или хронические отравления, например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью, интоксикация организма при тяжёлых заболеваниях печени и почек, а также инсульт, опухоли головного мозга», — пояснила в беседе с NEWS.ru Иванова.
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Мелисса Тимофеева