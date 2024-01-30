Учёные выявили заразные формы болезни Альцгеймера

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Признаки болезни Альцгеймера медики выявили у пациентов, которые ранее получали препараты, содержащие гормон роста человека. С 1985 года этот метод лечения запрещён.
С конца 1950-х годов дети с проблемами роста получали инъекции на основе гормона роста, полученного из мозга умерших доноров, сообщает издание Nature Medicine. Этот метод был запрещён после того, как выяснилось, что некоторые гормоны были заражены прионами — неправильно свёрнутыми белками. Некоторые реципиенты скончались от редкого и неизлечимого заболевания, называемого болезнью Крейтцфельдта-Якоба.
Теперь учёные Университетского колледжа Лондона коллеги обнаружили несколько других людей, у которых могла развиться болезнь Альцгеймера в результате лечения гормонами роста. Подобно состояниям, связанным с прионами, ключевой характеристикой болезни Альцгеймера является аномальное накопление в мозге двух неправильно свернутых белков: бета-амилоида и тау. Именно это и наблюдалось у восьмерых пациентов, в детстве получавших инъекции гормона роста.
Это открытие может иметь важное значение для изучения болезни Альцгеймера и поиском методов борьбы с ней в будущем. При этом учёные подчёркивают, что в повседневной жизни заразиться этим заболеванием невозможно.
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Теперь учёные Университетского колледжа Лондона коллеги обнаружили несколько других людей, у которых могла развиться болезнь Альцгеймера в результате лечения гормонами роста. Подобно состояниям, связанным с прионами, ключевой характеристикой болезни Альцгеймера является аномальное накопление в мозге двух неправильно свернутых белков: бета-амилоида и тау. Именно это и наблюдалось у восьмерых пациентов, в детстве получавших инъекции гормона роста.
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Александр Бойцов