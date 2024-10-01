В Московской области значительно выросло производство лекарств и медоборудования

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В январе-августе в Подмосковье выросло производство медицинского оборудования и лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметила зампред, проекты, реализуемые в регионе в сфере фармацевтики и медицины, направлены на обеспечение технологического суверенитета страны.
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«За восемь месяцев этого года производство медицинских инструментов и оборудования в регионе выросло почти на 41,5%. Кроме того, в Подмосковье более чем на 23% увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Кроме того, на 19,8% возросло производство фармацевтических субстанций», – пояснила Зиновьева.
Как отметила зампред, проекты, реализуемые в регионе в сфере фармацевтики и медицины, направлены на обеспечение технологического суверенитета страны.
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Лора Луганская