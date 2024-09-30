В Подмосковье стартовал новый отбор заявок на гранты для семейных ферм

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Новая волна отбора заявок на гранты для развития семейных ферм стартовала в Московской области в понедельник, 30 сентября, она продлится до 30 октября, на эти гранты будет выделено в общей сложности 123 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Для участия в отборе на грант фермерское хозяйство должно быть зарегистрировано в Московской области в течение не менее одного года. Кроме того, членами фермерского хозяйства должны быть не менее двух членов семьи главы хозяйства», — напомнили в министерстве.Отмечается, что полученный грант фермеры смогут потратить на покупку земли, а также строительство или модернизацию производственной инфраструктуры. При этом грант должен составлять не более 60% затрат.
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