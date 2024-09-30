На Серпуховском лифтостроительном заводе прошли съёмки сериала «Наверх в Будущее»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Цеха Серпуховского лифтостроительного завода на день стали съёмочной площадкой сериала «Наверх в Будущее» с участием актёра Вениамина Смехова. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московский области.
Съёмки проходили на заготовительном и сборочном участках, в цехах сборки станций управления и автоматизированной линии окраски, в конструкторском бюро и даже в испытательной башне Серпуховского завода.
В массовых сценах снялись сотрудники СЛЗ – рабочие, инженеры и конструкторы. Они рассказывали героям о своих профессиях и создании современных лифтовых систем, в том числе интерактивных подъёмных механизмов будущего.
Каждый из членов команды сериала ранее участвовал в топовых кинопроектах. Смехов – российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, писатель, один из главных артистов легендарной «Таганки», где сыграл свыше 30 ролей.
Режиссёр и продюсер сериала Анна Гороян известна по мистическому триллеру «Тибра». Наталья Кривенко ранее создала сценарии к таким фильмам, как «Как я стал русским», «Гости из прошлого». А Александр Кузнецов – оператор таких картин, как «Угрюм-река» и «Анна Каренина». Роль мальчика – дебют московского школьника Александра.
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«Создатели проекта стремятся сформировать у подростков представления о профессиях, связанных со строительством, ЖКХ и с лифтовой индустрией. Главная цель – восстановить престиж рабочих профессий. Сейчас эта проблема стала одной из основных причин колоссального дефицита «синих воротничков» в реальной экономике», – отметили в ведомстве.
В массовых сценах снялись сотрудники СЛЗ – рабочие, инженеры и конструкторы. Они рассказывали героям о своих профессиях и создании современных лифтовых систем, в том числе интерактивных подъёмных механизмов будущего.
Каждый из членов команды сериала ранее участвовал в топовых кинопроектах. Смехов – российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, писатель, один из главных артистов легендарной «Таганки», где сыграл свыше 30 ролей.
Режиссёр и продюсер сериала Анна Гороян известна по мистическому триллеру «Тибра». Наталья Кривенко ранее создала сценарии к таким фильмам, как «Как я стал русским», «Гости из прошлого». А Александр Кузнецов – оператор таких картин, как «Угрюм-река» и «Анна Каренина». Роль мальчика – дебют московского школьника Александра.
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Лора Луганская