В Черноголовке вернули способность ходить парализованному молодому человеку

Фото: Минздрав МО
Врачи центра реабилитации Городской больницы в Черноголовке помогли восстановиться молодому парализованному мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой после несчастного случая поступил 33-летний пациент. При неудачном падении молодой человек сломал позвоночник и получил травму спинного мозга, осложнённую ослаблением силы мышц ног и нарушением тазовых функций.
Ранее врачи провели ему стабилизирующую операцию на грудном и поясничном отделах позвоночника. Она прошла успешно, но у пациента отсутствовали подвижность в ногах и контроль за мочеиспусканием. Ему требовалась сложная реабилитация.
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Ранее врачи провели ему стабилизирующую операцию на грудном и поясничном отделах позвоночника. Она прошла успешно, но у пациента отсутствовали подвижность в ногах и контроль за мочеиспусканием. Ему требовалась сложная реабилитация.
«В комплексной программе восстановления были задействованы врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, массажисты и психологи. Благодаря упорству пациента и слаженной работе команды удалось быстро восстановить способность пациента контролировать тазовые функции, появились движения в ногах», – рассказала врач-терапевт, врач по лечебной физкультуре центра реабилитации Городской больницы в Черноголовке Елена Рудакова.По её словам, первый этап восстановления закончен. Через два месяца ежедневной работы мужчина сделал самостоятельные шаги и сейчас уже выписан. После второго этапа реабилитации он сможет вернуться к обычной жизни.
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Лора Луганская