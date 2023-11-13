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В Черноголовке вернули способность ходить парализованному молодому человеку

13 ноября 2023, 15:01
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врачи центра реабилитации Городской больницы в Черноголовке помогли восстановиться молодому парализованному мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой после несчастного случая поступил 33-летний пациент. При неудачном падении молодой человек сломал позвоночник и получил травму спинного мозга, осложнённую ослаблением силы мышц ног и нарушением тазовых функций.

Ранее врачи провели ему стабилизирующую операцию на грудном и поясничном отделах позвоночника. Она прошла успешно, но у пациента отсутствовали подвижность в ногах и контроль за мочеиспусканием. Ему требовалась сложная реабилитация.

«В комплексной программе восстановления были задействованы врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, массажисты и психологи. Благодаря упорству пациента и слаженной работе команды удалось быстро восстановить способность пациента контролировать тазовые функции, появились движения в ногах», – рассказала врач-терапевт, врач по лечебной физкультуре центра реабилитации Городской больницы в Черноголовке Елена Рудакова.
По её словам, первый этап восстановления закончен. Через два месяца ежедневной работы мужчина сделал самостоятельные шаги и сейчас уже выписан. После второго этапа реабилитации он сможет вернуться к обычной жизни.

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#подмосковье
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В Подмосковье станет доступнее медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями
06 декабря 2023, 16:31

В Домодедовской больнице открыли детский кабинет инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там будут оказывать медицинскую помощь детям с хроническими вирусными гепатитами В и С, герпесвирусной, стрептококковой инфекцией и другими заболеваниями.
«Цель открытия кабинета – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «инфекционные болезни». В кабинете будет принимать врач инфекционист-педиатр Домодедовской больницы, доцент кафедры инфекционных заболеваний МОНИКИ Анна Ушакова. При необходимости специалист направит ребёнка на дообследование, назначит схему реабилитационного лечения», – уточнил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов
Попасть на приём в кабинет инфекционных заболеваний можно по направлению лечащего врача ребёнка. Получить амбулаторную консультативную помощь смогут юные жители Домодедова, Видного, Подольска, Ступина, Каширы и Серебряных Прудов.

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#инфекция
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Врач предупредила женщин об опасности одной популярной предновогодней привычки
Врач Ладыгина: стремление похудеть к Новому году нарушает работу печени и ЖКТ
06 декабря 2023, 15:25

Фото: istock / puhimec

Стремление похудеть к Новому году может быть опасно для здоровья печени и желудочно-кишечного тракта. Об опасности предновогодних диет предупредила врач-терапевт Екатерина Ладыгина в интервью «Ленте.ру».

Врач отметила, что резкое похудение это всегда стресс для организма, что чревато уязвимостью к вирусам и болезням. Кроме того, из-за быстрой потери веса могут обостриться хронические заболевания.

Она заявила, что в первую очередь от быстрого похудения страдают почки, так как из-за потери веса они лишаются каркаса и могут опуститься на уровень таза. 

«Быстрое похудение может нарушить работу желудочно-кишечного тракта: ухудшить работу печени, желчного пузыря, спровоцировать образование в нем камней. Может произойти сбой и в работе кишечника, что вызовет запоры или диарею», — предупредила терапевт.
Кроме того, если диета несбалансирована, то может возникнуть нехватка витаминов и микроэлементов, что отражается на качестве кожи, волос и ногтей. 

Ладыгина подытожила, что стоит быстро снижать вес. По врача словам, лучше всего для организма — знать меру, всего, правильно питаться, и худеть постепенно, без стресса для здоровья.

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#диета
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#врач
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В Московской области назвали победителей конкурса «Народный доктор»
06 декабря 2023, 15:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Победителями подмосковного конкурса «Народный доктор» стали врач-психиатр Психиатрической больницы №5 Ольга Сиволдаева и врач-анестезиолог-реаниматолог Подольского роддома Татьяна Ляпина. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Голосование проходило на портале «Добродел». Жители региона выбирали лучшего детского и взрослого врача любой специальности. 
«Ежегодно мы проводим голосование по определению лучших детского и взрослого врача по мнению жителей региона. В этом году в конкурсе участвовали более 25 тыс медицинских специалистов», – рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова
Народное голосование проводилось с 7 октября по 6 ноября. Победители получат денежные призы. 
 
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Врач Иванов озвучил срок инкубационного периода у микоплазменной пневмонии
Врач Иванов: Инкубационный период может растягиваться на месяц
06 декабря 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/dragana991

Врач Роман Иванов заявил, что срок инкубационного периода у микоплазменной пневмонии составляет обычно две недели, однако может растянуться на месяц.
«В целом у атипичных пневмоний отмечается более лёгкое течение с менее выраженной симптоматикой. Кроме того, при микоплазменной пневмонии на коже может появиться сыпь. В клинической картине могут преобладать жалобы на расстройство пищеварения, ноющие боли в мышцах, головную боль и нарушение сна», — добавил в беседе с RT Иванов.

По его словам, осложнения после болезни могут возникнуть у людей, имеющих хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, артериальную гипертензию, вирусные гепатиты, бронхит, иммунодефицитное состояние. При этом, при своевременном обращении к врачу в большинстве случаев серьёзных негативных последствий заболевания нет.

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Врач Тимаков: Уязвимые перед микоплазменной инфекцией – курильщики и беременные

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#врач
#пневмония
#болезни
#заболевания
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Врач Тимаков: Уязвимые перед микоплазменной инфекцией – курильщики и беременные
06 декабря 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/Andrey Zhuravlev

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил, что наиболее уязвимыми перед микоплазменной инфекцией являются курильщики, беременные женщины, а также люди со сниженным иммунитетом или гормональными сбоями, пожилые.
«Если выявлен случай микоплазменной инфекции в коллективе или подозрение на неё, то коллектив нужно сажать на карантин и проводить дополнительные исследования. При подозрении на длительный кашель, на частые заболевания, на изменения со стороны респираторного тракта можно сдать мазки на микоплазменную инфекцию для того, чтобы её пролечить», — добавил в беседе с RT Тимаков.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказывал, что микоплазменная инфекция – типичная история для России. В беседе с «Радио 1» он отмечал, что всплеска заболеваний нет, а ажиотаж вокруг заболевания подогрет средствами массовой информации.

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#инфекция
#врач
#симптомы
#пневмония
#заболевания
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Иммунолог Продеус развеял миф о нашумевшей микоплазменной пневмонии
06 декабря 2023, 14:01

Фото: IStock/gpointstudio

Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зарегистрированы в России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что заболевание выявили на фоне роста заражения в ряде зарубежных стран.
Однако врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, что микоплазменная инфекция – типичная история для России. В беседе с «Радио 1» он отметил, что всплеска заболеваний нет, а ажиотаж вокруг заболевания подогрет средствами массовой информации.
«Микоплазма по сути – это бактерия, микоплазменная инфекция и микоплазменная пневмония – это поражение лёгких. ОРВИ по определению — это респираторная вирусная инфекция, которая затрагивает в основном верхние дыхательные пути и проявляется в виде больного горла, заложенного носа, соплей. Когда мы говорим о микоплазменной пневмонии, то основным местом поражения являются лёгкие, и вся клиника строится на том, что лёгкие плохо дышат. Ничего нового здесь вообще не появилось, такие случаи встречаются постоянно», — отметил специалист.
Андрей Продеус подчеркнул, что при микоплазменной пневмонии наблюдается сухой и длительный кашель. Часто заболевание встречается среди детей и подростков. Однако выявить заболевание помогут только анализы в платной клинике или во время обследования уже после госпитализации.

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Названы проявляющиеся у молодых людей симптомы болезни Альцгеймера
Daily Express: странное поведение у молодых людей может быть признаком деменции
06 декабря 2023, 13:23

Фото: istock / Marjan_Apostolovic

Несмотря на устойчивое мнение, болезнь Альцгеймера может развиваться не только у пожилых людей. Об этом заявил специалист британского Общества Альцгеймера Джеймс Уайт. О симптомах заболевания, которые проявляются у людей до 65 лет, он рассказал изданию Daily Express.
Болезнь Альцгеймера обычно выявляют у людей зрелого возраста, но ее симптомы могут проявляться у молодых людей., отметил эксперт. Уайт заявил, что первым признаком расстройства личности может быть странное поведение и проблемы с настроением.

Специалист объяснил, что сложности с ранней диагностикой появляются из-за того, что эти неочевидные симптомы свидетельствуют о проблемах в семье, на работе или стрессом. 

Кроме того, руководитель отдела знаний Общества Альцгеймера Тим Бинланд добавил, что серьезными симптомами могут также стать проблемы с координацией и равновесием, нарушения походки и нарушения зрения и речи.

Специалисты обратили внимание, что болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, но можно снизить темп ее развития облегчить жизнь человеку, вовремя диагностировав заболевание. 

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#симптомы
#заболевания
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Врач Тяжельников заявил об опасности народных методов в лечении горла
06 декабря 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/fizkes

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что народные методы при лечении горла могут нанести существенный вред.
Так, по его словам, лук, чеснок и имбирь могут ещё больше раздражить воспалённые слизистые.

«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», — добавил в беседе с «Москвой 24» Тяжельников.

Он отметил, что применять народные средства при лечении допускается, однако с большой осторожностью.

Ранее врач-отоларинголог Валерия Моисеева заявила, что для того, чтобы обезопасит себя от заболеваний во время зимних занятий спортом, необходимо подобрать подходящую экипировку и подготовить свой организм к подобным нагрузкам.

«Крайне рекомендована маска для лица или высокий воротник, если вид спорта это позволяет», — приводит utro.ru со ссылкой на Telegram-канал «А теперь внимание!» слова Моисеевой.

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Под угрозой дети: микоплазменная пневмония добралась до России, грозит ли новая пандемия
В России выявили отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией
06 декабря 2023, 11:07

Фото: istock / wildpixel

В России зафиксированы случаи заражения микоплазменной пневмонией. В первую очередь заболеванию подвержены дети и подростки. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о происхождении инфекции, чем она опасна, и как уберечься от вируса.

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Наибольшее число заболевших выявлено в Китае. В основном среди инфицированных дети в возрасте от трех до семи лет. В связи с резким ростом заболевания, в Китае выстраиваются огромные очереди к педиатрам. Здравоохранение страны называет количество обратившихся рекордным и сообщает, что детские больницы уже перешли в круглосуточный режим работы.


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В настоящее время угрозы распространения пандемии нет, однако во Всемирной организации здравоохранения внимательно наблюдают за ситуацией.


В России выявили микоплазменную пневмонию


В России рост заболеваемости микоплазменной пневмонией уже зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. У каждого третьего ребенка с признаками ОРЗ обнаружена инфекция. Врачи обеспокоены процентом госпитализации обратившихся за медицинской помощью. В настоящее время коечный фонд в больницах увеличивается, чтобы обеспечить пребывание инфицированных.

Однако в Роспотребнадзоре заверили, что ситуация с распространением инфекции находится под контролем и повода для беспокойства нет.
 


Микоплазменная пневмония: что это


Микоплазменная пневмония – острое заболевание, возбудителями которого являются микоплазмы из рода Mycoplasma. Передается вирус воздушно-капельным путем. Преимущественно заболеванию подвержены дети, подростки и молодые люди до 35 лет. В более зрелом возрасте случаи инфицирования крайне редки. 


Симптомы микоплазменной пневмонии


Болезнь протекает также, как ОРВИ, что создает определенные трудности при постановке диагноза. У инфицированного поднимается высокая температура, появляются головные боли, озноб, утомляемость и затяжной кашель. Поскольку заражение микоплазменной пневмонией чаще происходит у детей и подростков, лучшая среда для распространения инфекции – детские сады, школы, студенческие группы.

Микоплазменная пневмония: как лечить


Свирепствующий вирус подразумевает специфическое лечение, так как его возбудители устойчивы к антибиотикам и некоторым другим лекарственным препаратам. Как правило, больного госпитализируют и проводят лечение в стационаре. Терапия предусматривает прием антибиотиков, постельный режим, постоянный контроль температуры, обильное теплое питье.

Чтобы исключить рецидивы, курс лечения не должен быть меньше двух недель.

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Микоплазменная пневмония: как предотвратить


Родителям стоит особое внимание уделить профилактике простудных заболеваний у детей, входящих в группу риска. Необходимо избегать переохлаждения, следить за рационом питания, включать в него больше полезных продуктов.

Также нужно регулярно мыть руки, больше двигаться, избегать большого скопления людей.  При первых признаках заболевания рекомендовано обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений.
 
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#вирус
#здравоохранение
#дети
#инфекция
#орви
#симптомы
#пневмония
#заболевания
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