В Подмосковье впервые с помощью PRP-терапии восстановили зрение

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Балашихе впервые с помощью PRP-терапии безоперационно вернули женщине зрение. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу со стремительно падающим зрением после бытовой травмы. На момент обращения у нее наблюдалось полное помутнение всей поверхности роговицы.
Кроме этого, по словам врача эффект стал заметен уже на пятой процедуре. После первого курса зрение у пациентки восстановилось на 90%.
Стоит отметить, что на данный момент женщина уже готовится ко второму этапу курса плазмотерапии. Также врач настоятельно рекомендует при любых травмах глаз сразу обращаться к специалистам.
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«При безоперационном лечении сухого кератита мы провели PRP-терапию - инновационную методику восстановления поврежденных тканей с помощью плазмы из собственной крови пациента. Основное лечение включало ежедневное введение плазмы под слизистую глаза в течение 2 курсов по 11 дней. Также мы дополнительно использовали терапевтический лазер и капли разного действия», — отметил лечащий врач-офтальмохирург филиала №2 Александр Серпутько.
Стоит отметить, что на данный момент женщина уже готовится ко второму этапу курса плазмотерапии. Также врач настоятельно рекомендует при любых травмах глаз сразу обращаться к специалистам.
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Мира Полтева