В День борьбы с малярией врач рассказал об опасности заболевания

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Всемирный день борьбы с малярией отмечается 25 апреля. Чаще всего это заболевание россияне «привозят» из стран Африки.
Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге ежегодно принимает до 40 пациентов с этим диагнозом. Об этом в беседе с «Петербургским дневником» рассказал врач-инфекционист, заведующий отделением особо опасных инфекций Боткинской больницы Владимир Капацына.
По его словам, риск заражения малярией в странах Азии крайне низок, что не скажешь про центральную Африку.
Ещё до пандемии коронавируса россияне открыли для себя белоснежный песок и синий океан Занзибара. Именно оттуда в Россию впервые перенесли самый опасный вид заболевания – тропическую малярию.
В настоящее время прививки от малярии нет, поскольку её плазмодии меняются крайне быстро. Также сама малярия имеет множество разновидностей.
При этом специалисты зафиксировали выработку иммунитета у людей, постоянно посещающих страны Африки и уже переболевших малярией. Но это не ограждает их от заболевания полностью. Просто в данном случае болезнь проходит легче.
В настоящее время, по оценкам ВОЗ, ежегодно малярией болеют от 124 до 283 миллионов человек. Из них умирают от 367 до 755 тысяч заболевших.
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По его словам, риск заражения малярией в странах Азии крайне низок, что не скажешь про центральную Африку.
Ещё до пандемии коронавируса россияне открыли для себя белоснежный песок и синий океан Занзибара. Именно оттуда в Россию впервые перенесли самый опасный вид заболевания – тропическую малярию.
В настоящее время прививки от малярии нет, поскольку её плазмодии меняются крайне быстро. Также сама малярия имеет множество разновидностей.
При этом специалисты зафиксировали выработку иммунитета у людей, постоянно посещающих страны Африки и уже переболевших малярией. Но это не ограждает их от заболевания полностью. Просто в данном случае болезнь проходит легче.
«При первом повышении температуры – к врачу. Сдать анализ крови на малярию. В Африке для этого продаются простые тесты, таблетки как для профилактики, так и для лечения недорогие, главное – не запустить процесс заболевания. Профилактика на 100 процентов не защитит, но она даст драгоценное время», – объяснил врач.По статистике на начало XXI века заболеваемость малярией составляла 350-500 миллионов случаев в год. При этом 1,3-3 миллиона из них заканчивались летальным исходом.
В настоящее время, по оценкам ВОЗ, ежегодно малярией болеют от 124 до 283 миллионов человек. Из них умирают от 367 до 755 тысяч заболевших.
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Анастасия Чинкова