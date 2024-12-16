В Детском центре ребёнку удалили опухоль, из-за которой его постоянно тошнило

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске избавили мальчика от опухоли, из-за которой его не могли вылечить. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В ДКЦ экстренно поступил восьмилетний Самсон с жалобами на тошноту и рвоту. Мальчику стало плохо, но лекарства не помогали. Симптомы не проходили несколько дней. Врачи провели мальчику КТ и МРТ. Результаты показали образование правой гемисферы мозжечка диаметром около 5 см», – говорится в сообщении.Нейрохирурги сделали пациенту на голове разрез кожи до 4 см, а затем с помощью микроскопа и нейрохирургических микроинструментов успешно удалили опухоль и наложили швы.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
После операции тошнота и рвота больше не беспокоили мальчик, он быстро восстановился. На седьмые сутки ребёнку сняли швы и выписали домой.
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