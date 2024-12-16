Более половины сделанных в Московской области операций – малоинвазивные

Доля малоинвазивных хирургических вмешательств в структуре операций в Московской области составляет около 54% Это на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Доля малоинвазивных хирургических вмешательств в структуре операций в Московской области составляет около 54% Это на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Малоинвазивные вмешательства выполняются через небольшие проколы и обладают многими преимуществами по сравнению с полостными. После малоинвазивной операции пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Сокращается время его пребывания в стационаре. Достичь роста количества таких операций нам удалось благодаря оснащению больниц современным медицинским оборудованием, а также повышению квалификации медработников», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.По его словам, всего с начала года в регионе провели более 125 тыс. малоинвазивных операций.
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Лора Луганская