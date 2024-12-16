Диетолог Пичугина рассказала, как сохранить здоровье за новогодним столом

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Обильное застолье в России является важнейшей частью встречи Нового года, при этом из-за большой нагрузки на организм первые новогодние дни могут быть испорчены. О том, как отпраздновать Новый год и при этом сохранить хорошее самочувствие, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Если вы сами готовите новогодний стол, не делайте салаты в промышленных масштабах. И предпочтение следует отдать лёгким салатам из свежих овощей и зелени с заправкой из натурального йогурта, сметаны или растительного масла и смеси пряных трав. Птицу, мясо и рыбу лучше всего запекать и подавать с домашними соусами. А вместо покупных пирожных и тортов стоит подать фрукты или низкокалорийные десерты, например, ягодный сорбет», — сказала диетолог.Она также посоветовала отказаться от газировки в пользу домашнего морса или простой воды.
«Несладкие напитки без газа замедляют поступление алкоголя в кровь, а газированные — ускоряют», — отметила Инна Пичугина.Эксперт добавила, что если нет ограничений по здоровью, есть можно всё, главное — не переедать.
«Стол сервируйте небольшими тарелками: чем меньше тарелка, тем меньше вы съедите. А если собираетесь в ресторан или в гости, стоит слега перекусить перед выходом. Желательно также ограничить потребление копчёностей, колбасных изделий, маринованных и солёных овощей: в них много соли, что в сочетании с алкоголем может вызвать гипертонический криз», — пояснила диетолог.Кроме того, она порекомендовала максимально сократить употребление жирных блюд или вовсе отказаться от них, так как вместе со спиртными напитками они могут спровоцировать приступ панкреатита.
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