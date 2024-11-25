В ДКЦ имени Рошаля поступила 16-летняя девушка с инсультом

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В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля была доставлена 16-летняя девушка с симптомами геморрагического инсульта. Обследование показало, что причиной кровоизлияния в мозг стал разрыв сосуда из-за артериовенозной мальформации сосудов головного мозга, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такая патология характеризуется переплетением вен и артерий малого диаметра, образуя «сосудистый клубок», в котором произошёл разрыв сосуда. Такая аномалия опасна повреждением и нарушением работы клеток мозга, а также может привести к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения.
На сегодняшний день пациентка выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.
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«Артериовенозная мальформация лечится методом эмболизации — введением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру тонким катетером с ювелирной точностью. В Подмосковье ребенку такая операция была проведена впервые», — сообщил заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Михаил Комиссаров.
На сегодняшний день пациентка выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.
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Дайана Хусинова