В Домодедове спасли и полностью восстановили пациента после клинической смерти

Фото: пресс-служба г. о. Домодедово
Врачи Домодедовской больницы спасли после клинической смерти упавшего на улице пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 66-летний мужчина без сознания. Его заметили на улице прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Как выяснилось, пациент страдал заболеванием сердца и внезапно упал, направляясь в аптеку за лекарством. Обследование выявило, что причиной потери сознания стал аритмогенный шок. Это опасное для жизни состояние, когда из-за нестабильности сердечного ритма нарушается кровоснабжение органов.
Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни. Ему предстоит плановая операция по установке дефибриллятора – аппарата, который будет автоматически корректировать ему сердечный ритм.
Читайте также:
В Хотькове открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену
Врач-педиатр МОЦОМДа рассказала, как снизить риск хронических заболеваний
Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачу
«Пациент поступил к нам в состоянии клинической смерти. Вероятность летального исхода в таких случаях крайне высока. Двое суток кардиологи вместе с анестезиологами-реаниматологами боролись за его жизнь. Они смогли стабилизировать кровообращение и восстановить эффективность сердечной деятельности. А если пациент выживает, то из-за длительной гипоксии в состоянии комы у него могут нарушиться функции мозга. Однако мужчина полностью восстановился после комплексного лечения», – рассказал заведующий кардиологическим отделением Павел Краснов.
Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни. Ему предстоит плановая операция по установке дефибриллятора – аппарата, который будет автоматически корректировать ему сердечный ритм.
Читайте также:
В Хотькове открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену
Врач-педиатр МОЦОМДа рассказала, как снизить риск хронических заболеваний
Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачу
Лора Луганская