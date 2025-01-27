В Хотькове открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену, открылась в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, получать там медицинскую помощь будут около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Раньше поликлиника в Хотькове располагалась в здании бывшего общежития, не отвечавшего современным требованиям. Новая поликлиника позволит жителям получать медицинскую помощь в более комфортных условиях», — отметил глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.Он добавил, что приём в новой поликлинике будут вести как врачи первичного звена, так и узкопрофильные специалисты — оториноларингологи, неврологи, хирурги, офтальмологи и др. В новом здании предусмотрены отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, организована безбарьерная среда для маломобильных посетителей, есть комфортные зоны ожидания, а также стационар кратковременного пребывания на десять коек.
Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием. Отмечается, что диагностический блок с аппаратом УЗИ, аппаратами для компьютерной томографии и рентгена, маммографом, флюорографом и прочей техникой откроется в феврале.
Новая поликлиника расположена по адресу: Хотьково, 1-я Больничная улица, дом №1б.
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