В Электростали врачи вернули 94-летней женщине возможность ходить после перелома

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Электростальские травматологи помогли 94-летней женщине снова ходить после перелома бедра. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пенсионерка поступила в больницу с сильными болями в области бедра после падения. В ходе осмотра травматологи выявили у неё перелом бедренной кости.
Стоит отметить, что на сегодняшний день пациентку уже выписали домой, где она будет проходить дальнейшую реабилитацию для полнейшего восстановления.
Кроме этого, врачи настоятельно рекомендуют быть внимательнее в зимний период и отдавать предпочтение обуви с нескользящей подошвой. Пожилым людям же стоит воздержаться от выходов на улицу в гололедицу и в случае необходимости просить помощи у родственников.
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«Учитывая почтенный возраст пациентки, мы провели малоинвазивную операцию. Мы установили штифт через небольшие разрезы, и перелом закрепили специальными фиксаторами, позволяющими в кратчайшие сроки восстановить пациента», -объяснил заведующий травматологическим отделением Андрей Мелешкин.
Кроме этого, врачи настоятельно рекомендуют быть внимательнее в зимний период и отдавать предпочтение обуви с нескользящей подошвой. Пожилым людям же стоит воздержаться от выходов на улицу в гололедицу и в случае необходимости просить помощи у родственников.
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Мира Полтева