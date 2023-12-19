Выплату на технические средства реабилитации в 2023 году получили 2 тыс жителей Подмосковья

Фото: Istockphoto / Professor25
Выплата на технические средства реабилитации с начала года выдана более чем 2 тысячам жителей Подмосковья. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития Московской области Евгений Ермилов.
«В 2023 году выплату на ТСР получили более 2 тыс человек. Мы несколько лет назад реализовывали это через электронные сертификаты, но это было довольно сложно. Поэтому перешли на компенсационную выплату, причём сейчас она предоставляется в проактивном режиме. Достаточно просто того, что техсредства вписаны в индивидуальную программу реабилитации», – отметил Ермилов.Он пояснил, что на сегодняшний день это 13 наименований. Широко представлены средства для адаптации жилого дома – например, функциональная кровать, подъёмник для ванны, устройства для гигиенических процедур, прикроватный столик.
Читайте также:
Жители Подмосковья с начала года получили социальную помощь на 266 млн рублей
В России предложили страховать уход за пожилыми
Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире
Лора Луганская