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Выплату на технические средства реабилитации в 2023 году получили 2 тыс жителей Подмосковья

19 декабря 2023, 20:00
Фото: Istockphoto / Professor25

Фото: Istockphoto / Professor25

Выплата на технические средства реабилитации с начала года выдана более чем 2 тысячам жителей Подмосковья. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития Московской области Евгений Ермилов.
«В 2023 году выплату на ТСР получили более 2 тыс человек. Мы несколько лет назад реализовывали это через электронные сертификаты, но это было довольно сложно. Поэтому перешли на компенсационную выплату, причём сейчас она предоставляется в проактивном режиме. Достаточно просто того, что техсредства вписаны в индивидуальную программу реабилитации», – отметил Ермилов.
Он пояснил, что на сегодняшний день это 13 наименований. Широко представлены средства для адаптации жилого дома – например, функциональная кровать, подъёмник для ванны, устройства для гигиенических процедур, прикроватный столик.


Ермилов выступил на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Темой стала реализация прав инвалидов в Подмосковье.

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#инвалиды
#выплаты
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня
19 декабря 2023, 19:21

Фото: istockphoto.com/champja

Заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской КБ Минздрава Московской области Татьяна Шашкова заявила, что спровоцировать язвенную болезнь могут многие факторы, в первую очередь, бактерия Helicobacter pylori.
Кроме этого, болезнь могут вызвать бесконтрольное применение обезболивающих препаратов, а также заболевания, повышающие выработку гормона, увеличивающего секрецию соляной кислоты.

«На вероятность развития язвенной болезни большое влияние оказывают предрасполагающие факторы, которыми являются курение, стрессы, нарушение режима дня и питания, употребление рафинированных продуктов и фастфуда, а также отягощенная наследственность — например, наличие язвенной болезни у родителей», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Шашкова.

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#здоровье
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Врач Кондрахин раскрыл опасность авиаперелётов
Врач Кондрахин: «Может спровоцировать возникновение тромбов»
19 декабря 2023, 18:27

Фото: istockphoto.com/Mikhail Davidovich

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрея Кондрахина заявил, что перелёт на самолёте может быть опасен, поскольку может спровоцировать опасные недуги.
К таким врач отнёс тромбообразование.

«Внутри самолёта у человека происходит обезвоживание организма, из-за чего почки начинают работать активнее и выводят жидкость из организма быстрее. А это может спровоцировать возникновение тромбов. Если у человека есть предрасположенность к тромбам, то они могут образоваться при перелетах», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Кроме этого, во время перелёта могут обостриться проблемы с сердцем из-за нарушенного коронарного кровотока, причём дело может дойти вплоть до инфаркта.

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Россиянам назвали нетипичные симптомы приближающегося инфаркта
Кардиолог Фомичева: страх смерти может указывать на приближение инфаркта
19 декабря 2023, 17:42

Фото: iStock/twinsterphoto

Кардиолог Анастасия Фомичева предупредила россиян о нетипичных симптомах надвигающегося сердечного приступа.
«В предынфарктном состоянии человек ощущает боль за грудиной, его мучает одышка, повышение или наоборот понижение пульса, аритмия, гипотония, брадикардия», — рассказала врач в беседе с «Газетой.ру».

Он добавила, что человек может испытывать острую боль, как будто льют кипяток, которая распространяется с груди на шею, нижнюю челюсть, левую руку и лопатку.

Также на приближающийся инфаркт могут указывать такие нетипичные симптомы как резкая слабость, тошнота, потливость, рвота, и страх смерти.
По словам Фомичевой, такие ощущения могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов. При этом люди, страдающие сахарным диабетом, имеют слабую чувствительность и могут не ощутить ярких симптомов приближающегося инфаркта.

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#кардиолог
#врач
#инфаркт
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#человек
#симптомы
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Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук
19 декабря 2023, 17:17

Фото: istockphoto/Nattakorn Maneerat

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при частом мытье рук человек смывает с кожного покрова полезные бактерии.
Вред этой привычки врач раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Мясников объяснил, что полезные бактерии на кожном покрове сражаются с болезнетворными бактериями.

«Это как уличные банды не пускают других до нашей территории, примерно так», —говорит специалист.
Мясников подчеркнул, что микробиом – это часть врожденного иммунитета человека.

Ранее сообщалось, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и коронавирусом, а также выросло количество госпитализированных пациентов.

Об этом сообщил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. За 49-ю неделю госпитализировали 9451 человека. Это на 5% больше, чем неделю назад, сообщил он в эфире НСН.

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#здоровье
#врач
#новости
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В Московской области за счёт внебюджетных средств открыли 13 медучреждений
19 декабря 2023, 16:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в этом году за счёт внебюджетных источников финансирования открыли более десятка медучреждений. Среди них поликлиники и диализные центры, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Там пояснили, что в регионе вместе с новыми домами возводят социальные объекты как по государственной программе, так и силами инвесторов. В 2023 году открыто 13 инвестиционных медицинских учреждений.

Так, в Ленинском городском округе появились две поликлиники на 400 и на 200 посещений в смену, встроенная поликлиника на 100 посещений в смену, а также кабинет врача общей практики на 80 посещений.

В Люберцах заработали поликлиника на 600 посещений в смену и две встроенно-пристроенных поликлиники.

Аналогичные медучреждения, построенные за внебюджетные деньги, открыли в Мытищах, Балашихе, Химках, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском городских округах.

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#медицина
#подмосковье
#московская область
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Директор МОНИИАГ Петрухин был представлен к ордену «За заслуги перед отечеством»
19 декабря 2023, 15:44

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Директор МОНИИАГ представлен к высокой награде Указом Президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу указом Президента РФ № 919 медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени был награжден директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области Василий Петрухин.

«Ваш высокий профессионализм, глубокое понимание тонкостей Вашей специализации позволят и дальше эффективно решать наши общие задачи, поставленные перед здравоохранением Президентом и Правительством Российской Федерации», — подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Стоит отметить, что Василий Алексеевич Петрухин является доктором медицинских наук, профессором и заслуженным врачом Российской Федерации. Также с 2016 года возглавляет МОНИИАГ.

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#подмосковье
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Эксперт ВОЗ назвала пять ситуаций, когда нужно бежать к маммологу
Эксперт ВОЗ Ерофеева объяснила, в каких случаях нужно обращаться к маммологу
19 декабря 2023, 15:14

Фото: IStock/Mykola Sosiukin

В возрасте старше 35 лет женщинам нужно делать маммографию один раз в год, в более старшем возрасте – два раза в год. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. Она также описала, в каких случаях нужно немедленно обращаться к специалисту.
О проблемах с молочной железой могут говорить как явные, так и скрытые симптомы. Если женщина испытывает дискомфорт в области груди, важно обратиться к специалисту.
«Могут быть тянущие боли, могут прощупываться какие-то образования внутри молочной железы или вокруг соска. Также могут быть какие-то выделения разного цвета. Это всё должно быть на контроле. Это всё требует врачебного внимания», — отметила Любовь Ерофеева.
Однако по словам врача, заболевания молочной железы не всегда дают о себе знать. Чтобы предотвратить серьёзные заболевания, нужно проводить профилактику с раннего возраста. Для этого рекомендуется проводить самообследование молочных желёз в первые дни после менструации.
«Есть множество рекомендаций, как лёжа и стоя обследовать свою молочную железу. Её надо всю пощупать, потрогать, и если что-то будет необычное обнаружено, нужно обязательно обратиться к доктору», — отметила врач.
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#женщина
#врач
#симптомы
#заболевания
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В Королёве открыли поликлинику после капитального ремонта
19 декабря 2023, 15:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Королёве после капитального ремонта заработала поликлиника в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В торжественной церемонии открытия поликлиники после капитального ремонта принял участие замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов, первые замглавы городского округа Королев Сергей Иванов и Светлана Викулова и главврач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский


«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций.<…>В поликлинике в Королеве был проведен ремонт, а также установлено необходимое оборудование, в том числе рентген-аппарат. Всего на проведение ремонтных работ было направлено порядка 590 млн. рублей», -поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, в рамках встречи Максим Максимов пообщался с сотрудниками обновленной поликлиники и обсудил насущные вопросы. Также заминистра поговорил с посетителями ​учреждения и узнал их мнение об обновлении здания.

Стоит отметить, что данное медучреждение рассчитано на на 375 посещений в смену и обслуживает более 40 тысяч жителей,в числе которых 7,2 тысячи детей.

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#оборудование
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#светлана стригункова
#королёв
#поликлиника
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Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика
19 декабря 2023, 14:20

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Балашихинские врачи спасли мужчину, который выпил свыше тысячи банок энергетика за год. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
30-летний мужчина попал в отделение хирургии с жалобами на нестерпимую боль в животе. Пациент рассказал, что на протяжении года выпивал каждый день по 2-3 банки энергетика.

В ходе КТ и УЗИ у него обнаружили острый панкреатит с ферментативным перитонитом.

«Мы провели лапароскопию <…>: через прокол в брюшной стенке откачали жидкость и гной - продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом, мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце. В течение 14 дней в реанимации пациента выводили из крайне тяжелого состояния. Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе ИВЛ, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%», - объяснил заведующий хирургическим отделением №2 Павел Коваль.

На данный момент пациенту смогли частично восстановили функцию поджелудочной железы и выписали домой с замещающей терапией и диетой.

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#подмосковье
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