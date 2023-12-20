Врач Малышев заявил о росте заболеваемости ОРВИ

Фото: istockphoto.com/Yurii Yarema
Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев отметил нынешний всплеск заболеваемости ОРВИ.
«Сейчас сезон. Сейчас идёт повышение заболеваемости. До каникул всё время будет повышаться. После каникул снизится и потом опять будет повышаться. Но уже с более низкого уровня», — пояснил в беседе с RT Малышев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для защиты от гриппа и COVID-19 следует в общественных местах надевать маски, перчатки и защитные очки. При этом маски необходимо менять каждый два часа. Она также порекомендовала регулярно дезинфицировать руки.
Читайте также:
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, как защититься от гриппа и ковида
За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу
Детский инфекционист Дондурей рассказала, как бороться с осложнениями от гриппа
Мелисса Тимофеева