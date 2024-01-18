В Госдуме призвали увеличивать продолжительность жизни в России, чтобы помочь бюджету

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«К большому сожалению, при рассмотрении бюджета на 2024 год было отвергнуто наше предложение о финансировании лекарств на обеспечение для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Там есть чёткий экономический расчёт, который говорит, что вложение нескольких десятков миллиардов рублей позволит экономике получить сотни триллионов рублей в качестве дополнительных бонусов, связанных с увеличением продолжительности жизни, с уменьшением затрат на дорогостоящее медицинское обеспечение», — отметил он.
«Это одна из основных причин и убыли населения, и неблагоприятной демографической ситуации, которая сегодня сложилась в России. Показатель смертности в трудоспособном возрасте даже исчез из нацпроекта <…> Надеюсь, что в будущем наше правительство научится считать, и наши расходы на здравоохранение не будут чёрной дырой, о которой нам рассказывают на протяжении нескольких лет. Современное здравоохранение и вложенные средства окупаются с лихвой и в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими инфекционными заболеваниями», — добавил Алексей Куринный.Читайте также:
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