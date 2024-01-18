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В Госдуме призвали увеличивать продолжительность жизни в России, чтобы помочь бюджету

Депутат объяснил, почему Россия тратит 24 трлн на преждевременную смертность
18 января 2024, 14:09
Фото: IStock/Oleg Elkov

Фото: IStock/Oleg Elkov

Преждевременная смертность населения обходится экономике России от 15 трлн до 24 трлн рублей в год. Об этом говорится в исследовании Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ).
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Радио 1» отметил, что смертность в трудоспособном возрасте в России в три раза превышает европейские показатели. Проблема заключается в нежелании модернизировать больницы и всю систему здравоохранения, уверен он.
«К большому сожалению, при рассмотрении бюджета на 2024 год было отвергнуто наше предложение о финансировании лекарств на обеспечение для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Там есть чёткий экономический расчёт, который говорит, что вложение нескольких десятков миллиардов рублей позволит экономике получить сотни триллионов рублей в качестве дополнительных бонусов, связанных с увеличением продолжительности жизни, с уменьшением затрат на дорогостоящее медицинское обеспечение», — отметил он.

Преждевременной считается смерть раньше возраста ожидаемой продолжительности жизни. В 2019 году эта цифра была равна 73 годам. Депутат заметил, что сегодня в России даже до пенсионного возраста не доживает половина мужчин.
«Это одна из основных причин и убыли населения, и неблагоприятной демографической ситуации, которая сегодня сложилась в России. Показатель смертности в трудоспособном возрасте даже исчез из нацпроекта <…> Надеюсь, что в будущем наше правительство научится считать, и наши расходы на здравоохранение не будут чёрной дырой, о которой нам рассказывают на протяжении нескольких лет. Современное здравоохранение и вложенные средства окупаются с лихвой и в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими инфекционными заболеваниями», — добавил Алексей Куринный.
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В Жуковском врачи сделали пластику связок на ноге танцовщице
18 января 2024, 13:31

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жуковские врачи прооперировали танцовщицу с травмой голеностопа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

27-летняя девушка обратилась в больницу с травмой голеностопа. До этого она обращалась в поликлинику но консервативное лечение ей не помогло.


«Мы выполнили пластику связок голеностопного сустава всего через 3 прокола, пересадив часть собственного сухожилия пациентки. Эти операции достаточно сложные, так как требуют специального оборудования, артроскопических инструментов и дорогостоящей эндовидеостойки. В нашей больнице имеются все возможности для проведения подобного лечения», — поделился врач-травматолог-ортопед Жуковской больницы Артем Луценко.


Стоит отметить, что на сегодняшний день девушке полностью восстановили подвижность голеностопного сустава и выписали домой.

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«Быстро разрушают сосуды»: врачи назвали две ошибки в питании
«РГ»: Животные жиры и соль ведут к быстрому разрушению сосудов
18 января 2024, 13:03

Фото: istock / Rasi Bhadramani

Российские врачи назвали главные ошибки в питании, которые провоцируют разрушение сосудов.

Большинство медиков сходится во мнении, что человеку, не имеющему противопоказаний, можно есть любую пищу. Многие пользуются этим и часто не замечают, как совершают две ошибки, способные быстро разрушить сосуды. Об этом пишет «Российская Газета».

«Избыток животных жиров вызывает сердечно-сосудистые заболевания», — заявили эксперты.
В перечень опасных продуктов входит жареная пища, копчености, и различные деликатесы. Врачи советуют заменить такие блюда на нежирное мясо птицы, качественную рыбу, яйца.

Второй ошибкой является чрезмерное употребление соли. Стоит отказаться от полуфабрикатов, фастфуда, консервов и большого количества сыра.

«От избытка соли повышается артериальное давление, возрастает вероятность инсульта», — отметили медики.

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Вирусолог раскрыл, когда коклюш становится смертельно-опасным
Вирусолог Нетесов: некоторым прививку от коклюша нужно делать каждые 10 лет
18 января 2024, 12:59

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

России серьёзно выросла заболеваемость коклюшем. За 2022 год было выявлено чуть больше трёх тысяч случаев, то за десять месяцев 2023 года врачи выявили 27,8 тысячи заболевших. При этом дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, уверены специалисты. Основная проблема – в антипрививочных настроениях россиян.
Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. У пациента наблюдается сильный кашель, интоксикация и поражение дыхательных путей.

Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что прививку от коклюша нужно ставить в два этапа, — это поможет уберечь ребёнка от несчастного случая.
«Заболевание распространяется воздушно-капельным путём. Его главный симптом – это кашель. Заразность ребёнок сохраняет до месяца и даже больше. Возможен и летальный исход, это зависит и от напряжённости иммунной системы, и от состояния ребёнка», — отметил специалист.
Нетесов отметил, что коклюшем человек может заразиться не один раз. Людям с медицинскими показаниями могут назначить ревакцинацию каждые 10 лет.
«Прививку ставят в два этапа: сначала в год, а потом через несколько лет её повторяют. Но дело в том, что люди пожилого возраста могут снова заболеть, поэтому большинству людей вакцину рекомендуют ставить с периодичностью в 10 лет», — заключил он.
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Около 2,5 тыс. детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства
18 января 2024, 11:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 2,5 тыс. детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отделение аллергологии и иммунологии было открыто в январе прошлого года.

«Лечение у нас проходят дети до 18 лет. <…> К сожалению, аллергию нельзя вылечить навсегда, но если найти причину и подобрать правильное лечение, то при соблюдении определенных правил пациент будет жить полноценной жизнью. Мы проводим полный спектр анализов и выполняем введение подкожного иммуноглобулина. Отделение укомплектовано современным диагностическим оборудованием <…>», — отметила завотделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова.

Кроме этого, пройти лечение в новом отделении можно абсолютно бесплатно по полису ОМС.

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#подмосковье
#аллергия
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В подмосковные больницы закупят 17 новых передвижных ФАПов
18 января 2024, 10:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

17 передвижных ФАПов закупят в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медицинские учреждения будут закуплены новые передвижные комплексы, оснащенные флюорографами и маммографами. Они появятся в Сергиево-Посадской, Рузской, Ногинской, Дмитровской, Люберецкой, Истринской больницах.

«Ежегодно мы закупаем для подмосковных больниц современные передвижные комплексы. За последние 3 года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 млн рублей, а в этом году планируем купить еще 17 машин. На эти цели заложено 460 млн рублей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что всего закупят и поставлять в больницы 5 мобильных комплексов оснащенных маммографами, 4 – флюорографами, 7 - и тем, и другим и 1 рентгеномаммографический комплекс.

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#светлана стригункова
#оборудование
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Педиатр Жильцов рассказал основные правила купания для детей в Крещение
18 января 2024, 10:36

Фото: istockphoto / Tatiana Sidorova

Педиатр НИКИ детства Антон Жильцов перечислил основные правила купания для детей в Крещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель главного врача по медицинской части НИКИ детства, врач-педиатр, инфекционист Антон Жильцов отметил, что в детском организме полноценно не сформирована система терморегуляции.

«Для детей купание в проруби - опасная процедура, целесообразность которой взрослым следует тщательно обдумать. <…> Детей до 3 лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум можно обтереть. <…> Не стоит заставлять и давить на детей более старшего возраста. Они должны принять решение окунаться или нет самостоятельно. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием, например, с контрастным душем», — поделился Антон Жильцов.

Он добавил, что очень важно разогреть ребенка перед окунанием в прорубь, например, провести разминку.

Кроме этого, подходить к проруби и спускаться в нее ребенок должен обязательно в сопровождении взрослого, а после обязательно его нужно растереть махровым полотенцем и напоить горячим чаем.

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Глава Комитета по здравоохранению СПб Лисовец заявил об улучшении медпомощи
17 января 2024, 20:44

Фото: istockphoto.com/David Gyung

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что за время его пятилетнего пребывания на посту система здравоохранения в городе, в частности, система оказания медицинской помощи населению, улучшилась.
«Все наиболее важные изменения, которые могут привести к качественному улучшению оказания медицинской помощи населению, касаются системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В инфраструктуре амбулаторной сети за эти годы произошёл гигантский позитивный сдвиг, открылись десятки офисов врачей общей практики, поликлиник, новых стационаров», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Лисовец.

Он отметил, что повышения качества оказания медпомощи и рост уровня доверия граждан медицинской системе привёл к росту числа тех, кто проходит профилактические мероприятия, в том числе диспансеризацию. Так, количество проходящих диспансеризацию увеличилось втрое в сравнении с показателями трёх-четырёхлетней давности.

Ранее сообщалось, что бесплатную диспансеризацию в 2023 году прошли более 2,5 млн жителей Московской области.

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#диспансеризация
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Врач Мартынова: Стресс может спровоцировать процессы пародонта
17 января 2024, 18:14

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова заявила о связи между постоянных стрессом и воспалением зубов.
В частности, по её словам, стресс может вызвать процессы пародонта. Она пояснила, что длительные стрессовые состояния приводят к нарушению показателей гормонов щитовидной и поджелудочной желез, из-за чего страдает минеральный обмен. Кроме этого, многие заедают стресс вредной, чаще сладкой пищей, а также забывают о полноценной гигиене полости рта.

«Как результат — воспаление и кровоточивость дёсен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, боль, жжение при разговоре и приёме пищи, нарушение вкусовой чувствительности. А седативные препараты и антидепрессанты, которые принимают при терапии, также снижают выработку слюны», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Мартынова.

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#здоровье
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В Каширской больнице проведут единый день диспансеризации
17 января 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Единый день диспансеризации состоится в Каширской больнице в субботу, 20 января, проверить здоровье приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В ходе диспансеризации врачи проверят у пришедших артериальное и внутриглазное давление. Обследования включают также флюорографию, маммографию, ЭКГ, анализы крови на сахар и холестерин, анализ ПСА (на простатический специфический антиген) для мужчин и мазок из шейки матки для женщин моложе 69 лет», — говорится в сообщении.
Диспансеризация будет проводиться с 8 утра до 13:00 в помещении взрослой поликлинике по адресу: город Кашира-1, улица Генерала Белова, дом №1.

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#диспансеризация
#здравоохранение
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