Антипрививочники вызвали всплеск тяжёлых заболеваний

Фото: IStock/Chinnapong
Врачи сообщают о серьёзном росте заболеваемости коклюшем: за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысяч случаев, а за десять месяцев 2023 года цифра выросла до 27,8 тысяч. Член совета федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый рассказал «Радио 1», почему это произошло.
Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. У пациента наблюдается сильный кашель, интоксикация и поражение дыхательных путей.
По словам специалиста, болезнь начала распространяться из-за приезжих с Украины, где на протяжении многих лет снижался уровень вакцинопрофилактики, и стран Средней Азии. Однако основная проблема – нежелание россиян ставить прививки.
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По словам специалиста, болезнь начала распространяться из-за приезжих с Украины, где на протяжении многих лет снижался уровень вакцинопрофилактики, и стран Средней Азии. Однако основная проблема – нежелание россиян ставить прививки.
«Основная причина роста заболеваемости – это снижение иммунной прослойки населения. Коклюш – это вакциноуправляемая инфекция. И, безусловно, уровень заболеваемости будет зависеть от того, сколько привито детей от этого заболевания», — отметил сенатор.Владимир Круглый отметил, что тренд на отказ от вакцины пошёл с ковидного времени. Тогда в обществе начали спорить о пользе и вреде прививок. В результате под сомнение поставили и необходимость вакцинации от других заболеваний.
«У многих родителей в голове отложилось, что вакцинация опасна, не до конца изучена, что бывают осложнения, поэтому многие родители начинают отказываться от вакцинопрофилактики у детей без всяких показаний. И это очень опасно не только в отношении коклюша. Например, снижение охвата вакцинации против гриппа обязательно приведёт к росту смертности от этой инфекции, это общая тенденция», — сказал собеседник.Отметим, что прививка от коклюша входит в состав комбинированных вакцин для детей. Вакцинировать ребёнка нужно четыре раза: в 3 месяца, в 4,5 месяца, в шесть и в 18 месяцев.
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Екатерина Шмакова