Ученые заявили о росте смертности от рака шейки матки в России

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Ученые проследили динамику смертности от рака, вызванного теми причинами, которые можно устранить. Это курение, алкоголь, лишний вес и папилломавирусы человека, пишет РИА Новости.
Кандидат медицинских наук Антон Барчук, онколог из Европейского университета и ИТМО отметил, что в России смертность от онкологии выше, чем в среднем в Европе. Он изучил ситуацию с раком груди и шейки матки среди женщин северо-западных регионов страны, это примерно 13 миллионов человек.
Барчук установил, что число диагнозов рака груди с 1993 года в 2013 году выросло с 33 до 47 человек на сто тысяч населения в год, а цервикального рака - с 10,6 до 14,2. При этом смертность в первом случае снизилась с 17,6 до 15,7, а во втором — увеличилась с 5,6 до 6,7.
Он также спрогнозировал ущерб от этих двух типов рака. Для этого использовал такой показатель, как годы потерянной жизни в результате преждевременной смерти.
По его расчетам, к 2030-му от цервикального рака число смертей увеличится с 680 тысяч до 1,2 миллиона потерянных лет. При этом смертность от рака груди снизится до 1,8 миллиона. Барчук отметил, что оба вида рака можно выявить на ранних стадиях, а лечение уже доказало свою эффективность. Кроме того, число заболеваемости раком шейки матки можно снизить за счет вакцинации девочек-подростков от папилломавируса.
На днях международный коллектив ученых, в числе которых также оказался Барчук, основываясь на статистике 2020 года, выделили четыре главных фактора, повышающих риск онкологии: табак, алкоголь, ожирение и папилломавирусы человека.
Папилломавирусы человека резко повышают риск рака шейки матки и других половых органов. При этом папилломавирус поражает главным образом сексуально активную молодежь.
Самую высокую смертность приносит рак, вызываемый курением. В России и Китае курит половина мужского населения.
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Барчук установил, что число диагнозов рака груди с 1993 года в 2013 году выросло с 33 до 47 человек на сто тысяч населения в год, а цервикального рака - с 10,6 до 14,2. При этом смертность в первом случае снизилась с 17,6 до 15,7, а во втором — увеличилась с 5,6 до 6,7.
По его расчетам, к 2030-му от цервикального рака число смертей увеличится с 680 тысяч до 1,2 миллиона потерянных лет. При этом смертность от рака груди снизится до 1,8 миллиона. Барчук отметил, что оба вида рака можно выявить на ранних стадиях, а лечение уже доказало свою эффективность. Кроме того, число заболеваемости раком шейки матки можно снизить за счет вакцинации девочек-подростков от папилломавируса.
На днях международный коллектив ученых, в числе которых также оказался Барчук, основываясь на статистике 2020 года, выделили четыре главных фактора, повышающих риск онкологии: табак, алкоголь, ожирение и папилломавирусы человека.
Папилломавирусы человека резко повышают риск рака шейки матки и других половых органов. При этом папилломавирус поражает главным образом сексуально активную молодежь.
Самую высокую смертность приносит рак, вызываемый курением. В России и Китае курит половина мужского населения.
«Миллионы смертей от рака на планете можно предотвратить. Наибольший эффект даст профилактика курени», — рассказал директор Cancer Research UK Йен Уолкер.Число преждевременных смертей от рака, связанного с алкоголем и табаком, выше среди мужчин во всех странах. При этом женщины более подвержены риску онкологии из-за лишнего веса и папилломавируса.
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Элина Позднякова