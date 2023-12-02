В Китае объяснили вспышку респираторных заболеваний действием известных вирусов

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Волна острых респираторных заболеваний (ОРЗ), охватившая Китай, связана с уже известными возбудителями. Никаких новых патогенов не выявлено.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что вспышки микроплазменной пневмонии в Китае в зимнее время не являются чем-то исключительным. В данный момент это заболевание не рассматривается в качестве имеющего пандемический потенциал.
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Александр Бойцов