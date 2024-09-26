В Королёве стартовало строительство поликлиники на тысячу посещений в смену

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Взросло-детскую поликлинику с травмпунктом, способную принять тысячу пациентов за смену, начали строить на улице Циолковского в Королёве, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Поликлиника будет построена на территории и в составе Королевской городской больницы № 1. Сейчас на стройплощадке начались работы подготовительного периода», — говорится в сообщении.Согласно проекту, общая площадь поликлиники будет составлять 4,6 тыс. квадратных метров. Взрослое отделение рассчитано на 600 посещений в смену, детское — на 300 посещений за смену, а смешанный травмпункт — на 100 посещений.
Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года.
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