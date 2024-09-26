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«Ничего не беспокоило»: подмосковные врачи спасли женщину с запущенным раком груди

В Подмосковье вылечили женщину с раком груди 3 стадии
26 сентября 2024, 12:51
Фото: iStock/ShutterOK

Фото: iStock/ShutterOK

55-летнию женщину с раком молочной железы третей стадии вылечили врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Женщина обратилась в диспансер с жалобами на отёк левой груди, обследование выявило рак 3 стадии. Раньше пациентку ничего не беспокоило, поэтому она не проходила профилактические обследования», — отмечается в сообщении.
В ходе лечения пациентка прошла восемь курсов химиотерапии, и после достижения положительной динамики ей провели операцию по удалению опухоли, а затем — курс лучевой терапии.



«Такой многоэтапный комплексный подход обеспечил хорошие результаты лечения. Контрольное обследование не обнаружило у пациентки раковых клеток», — сказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская.
В министерстве напомнили, что женщины старше 40 лет должны ежегодно проходить маммографию, это исследование проводится бесплатно по полису ОМС.

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#минздрав мо
#онкология
#рак
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье проверку на наркотики прошли более 51 тысячи подростков
26 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/Asawin_Klabma

Свыше 51 тысячи подмосковных школьников и студентов прошли с начала текущего года профилактические медицинские осмотры, направленные на выявление употребления наркотиков и психотропных средств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Эти медосмотры помогают выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено свыше 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тыс. — среди школьников и более 5,3 тыс. — среди студентов», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин.
Отмечается, что такие осмотры проводятся при строгом соблюдении принципов добровольности и конфиденциальности, результаты проверок не разглашаются.

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#московская область
#подмосковье
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«Убить зрительный нерв»: Офтальмолог рассказал, как не ослепнуть из-за катаракты
Офтальмолог Куренков: катаракта может привести к полной потере зрения
26 сентября 2024, 11:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Почти каждый шестой человек старше 40 лет и подавляющая часть населения старше 80 лет сталкивается с заболеванием глаз — катарактой, которая может привести к полной потере зрения.
Врач-офтальмолог, окулист, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков в беседе с «Радио 1» сообщил, что катаракта – это не приговор, если вовремя ходить к офтальмологу и слушать все его рекомендации.

«Сейчас приблизительно у 500 миллионов пациентов на всей планете есть катаракта, это очень много. Она усугубляет жизнь: становится плохо видно, порой люди могут попрощаться со своей профессией, потому что не могут выполнять должностные обязанности. Это влияет на жизнь», — сказал эксперт.

Он добавил, что распознать самостоятельно катаракту на начальных этапах невозможно, потому что люди не замечают повышенного давления в глазу. Поэтому следует проверяться у офтальмолога до наступления зрительных симптомов, связанных с утратой полей зрения.

«Катаракта выявляется на профилактических осмотрах. От нее нужно избавиться хирургическим путем, так как лечение в настоящее время и в ближайшем будущем нет. Нельзя покапать капли, чтобы она прошла. Это хронологическое заболевание, которое заканчивается тем, что пациент ничего не видит», — отметил офтальмолог.

По его словам, катаракта начинается в основном после 60 лет, но в настоящее время она помолодела.

«Также наложила отпечаток пандемия, когда применялись в лечении препараты, которые вызывают катаракту. Еще влияют какие-то экологические факторы. При катаракте хрусталик не только мутнеет, но и еще увеличивается в размере, он изменяет анатомию глаза и приводит к нежелательным последствиям: повышению внутриглазному давлению, возникновению глаукомы, которая может убить зрительный нерв, и в этом случае уже никакая операция помочь не может», — подчеркнул врач.

Вячеслав Куренков обратил внимание на то, что единственная профилактика глазного заболевания — правильная организация своего рабочего места, нормализация дня и ночи, правильное питание, избавление от вредных привычек и посещение офтальмолога минимум один раз в год.

«Катаракта не фрукт, и ждать ее созревания очень опасно для зрения пациента», — заключил специалист.

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Репродуктивную диспансеризацию прошли более 200 тысяч жителей Подмосковья
26 сентября 2024, 11:08

Фото: iStock/megaflopp

Свыше 200 тысяч жителей Московской области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года, такие обследования проводятся для людей в возрасте от 18 до 49 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Обследование репродуктивного здоровья — важный этап в прохождении диспансеризации. Всего в Московской области с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 200 тысяч жителей», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.
Репродуктивная диспансеризация женщин включает в себя УЗИ молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование и консультацию акушера-гинеколога. Для мужчин есть консультация уролога, который в случае необходимости направит пациента на дополнительные исследования — анализ на инфекции, УЗИ предстательной железы и спермограмму.

Записаться на диспансеризацию жители Московской области могут в своей поликлинике, на портале «Здоровье», по телефону 122 или с помощью чат-бота в Telegram.

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#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
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В МОНИКИ им. Владимирского состоялся мастер-класс по офтальмологии «Смотри!»
26 сентября 2024, 11:00

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В рамках медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского прошёл мастер-класс по офтальмологии «Смотри!». Участники попробовали себя в роли окулистов, научились работать со специализированным оборудованием, включая офтальмоскоп и измеритель внутриглазного давления, а также ознакомились с инструментами хирурга-офтальмолога, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Мастер-класс состоял из теоретической и практической частей. Преподаватели МОНИКИ подробно рассказали об особенностях профессии окулиста, строении глаза, важности регулярных осмотров и правилах сохранения зрения.

Кроме того, они обсудили распространённые заболевания и травмы глаз, а также методы диагностики различных патологий.

Участники мастер-класса под руководством опытных специалистов практиковались в выявлении патологий глазного дна и выполнении микрохирургических швов на имитациях тканей век и глаз человека. После освоения всех навыков студенты приняли участие в профориентационном брифинге.

“Человеческий глаз – весьма сложный механизм, позволяющий ощутить всю красоту окружающего мира. Благодаря зрению мы способны различать множество цветов и оттенков, оценить положение предметов в пространстве и самим перемещаться в нём. На мастер-классе мы рассказываем, как устроен глаз и когда срочно требуется помощь специалистов, ученики знакомятся со спецификой работы офтальмолога и могут примерить ее на себя. Это хорошая возможность для тех ребят, кто уже решил выбрать профессию врача, но еще не определился со специальностью”, — рассказал преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, врач-офтальмолог, аспирант кафедры офтальмологии и оптометрии ФУВ МОНИКИ им. Владимирского Сергей Халдеев.

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В НИКИ детства появился аппарат для плазмафереза
26 сентября 2024, 09:58

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделении анестезиологии и реанимации многопрофильного стационара НИКИ детства появился аппарат для плазмафереза, который позволяет очищать кровь. Эта процедура используется для лечения более ста различных заболеваний, включая ревматологические, аллергические, иммунологические, неврологические (рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре, аутоиммунный энцефалит), а также при отравлениях и ожогах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Суть плазмарефереза в том, что у пациента забирается кровь, проходит через специальный фильтр, где разъединяется на форменные элементы крови и плазму, содержащую в себе разные токсины, либо антитела или белки, которые нужно вывести. А затем форменные элементы крови мы возвращаем пациенту, а плазма с посторонними включениями – утилизируется», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИКИ детства Евгений Скачек.
Юной пациентке ревматологического отделения с диагнозом «красная волчанка» уже провели плазмаферез. Это заболевание вызвало тяжёлые осложнения на сердце, центральную нервную систему и почки. После процедуры плазмафереза состояние девушки значительно улучшилось: показатели крови стали лучше, она стала активнее, у неё появился аппетит и исчезла слабость.

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Специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребёнка
26 сентября 2024, 09:25

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Всемирный день лёгких отмечается 25 сентября. Пневмония — это опасное заболевание лёгких у детей, которым они могут заболеть в любое время года.
«Пневмония – это острое инфекционное заболевание, преимущественно бактериальной этиологии. Главным проявлением пневмонии является одышка, слабость, длительное повышение температуры тела, снижение аппетита у ребенка. Если вы замечаете у ребенка частое, шумное дыхание, это повод обратиться к врачу, даже если при этом нет кашля», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Родители должны помнить о «красных флагах» при пневмонии и следовать рекомендациям врачей.

«Если у ребенка повышается температура тела в течение 3-5 дней, плохо снижается при приеме жаропонижающих, у ребенка слабость, он пассивен, не играет в игры, капризный, много спит, отказывается от еды. Если вы наблюдаете одышку, частое и шумное дыхание, а попытки сделать глубокий вдох заканчиваются кашлем, при этом кашель может быть, как с отхождением мокроты, так и сухой — нужно срочно обратиться к врачу», — добавил врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский.
Лечение должно проводиться строго по назначению специалиста. Даже при улучшении состояния ребёнка необходимо следовать рекомендациям специалиста. Важно часто давать ребёнку пить, регулярно проветривать помещение, поддерживать чистоту, обеспечивать физический и эмоциональный покой ребёнка во время болезни.

Профилактика пневмонии включает вакцинацию, здоровый образ жизни, укрепление иммунитета (например, закаливание), соблюдение правил личной гигиены, режима дня и отказ от вредных привычек.

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Терапевт предупредил об опасности сидячего образа жизни
Врач Маеренкова: сидячий образ жизни вызывает множество проблем со здоровьем
25 сентября 2024, 19:03

Фото: iStock/Vladdeep

Сидячий образ жизни может привести к ожирению, артериальной гипертензии и другим проблемам со здоровьем. Как этого избежать, рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Татьяна Маеренкова.
«Когда человек сидит, он тратит меньше энергии, однако природа задумывала наше тело как механизм, который постоянно должен двигаться. Тем не менее прогресс, новые изобретения и возможности курьерской доставки позволяют сократить двигательную активность практически до нуля. Есть ли у этого потенциальные риски для здоровья», — рассказала Маеренкова в беседе с «Вечерней Москвой».

Сидячий образ жизни повышает риск развития ожирения, артериальной гипертензии, высокого уровня глюкозы и холестерина в крови, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и многих других.

Врач посоветовала при сидячей работе делать перерывы и ходить. Также она рекомендовала меньше передвигаться на личном и общественном транспорте. Лучше выйти на 2-3 остановки раньше и дойти до работы пешком.

Во время обеденного перерыва также можно выйти на прогулку. По словам специалиста, даже небольшая активность позволит создать дефицит калорий, улучшить координацию, физическую форму и в целом добавить энергии. Для лучшего эффекта стоит постепенно увеличивать нагрузку.

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Сомнолог Кудинов предупредил об опасности злоупотребления мелатонином
Сомнолог Кудинов: употребление мелатонина может вызвать зависимость
25 сентября 2024, 18:04

Фото: iStock/lanasphotos

Частый прием мелатонина при бессоннице может сформировать у человека психологическую зависимость и усугубить проблемы, ставшие причиной плохого сна. Об этом рассказал член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.
Мелатонин – это гормон, способствующий переходу человека из состояния бодрствования в состояние сна. Мелатонин свободно продается в аптеках и его часто используют как снотворное средство.

«Вообще мелатонин предназначен для эпизодического приема в целях регуляции режима сна. Например, когда мы перелетаем в другой часовой пояс и нам нужно адаптироваться, или, когда после ночной смены нам нужно восстановить режим и вовремя лечь спать, но заснуть не получается, имеет смысл применять мелатонин. Он вызывает первичную сонливость, которая позволяет вовремя заснуть», - рассказал Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако мелатонин часто не помогает людям, страдающим от хронической бессонницы.

Для кого-то приём мелатонина оказывается эффективным, и такие люди могут принимать его в течение длительного времени, испытывая радость от улучшения сна. Однако важно понимать, что причина бессонницы не исчезает, а продолжает развиваться своим чередом.

Врач-сомнолог предупреждает, что если раньше человек мог заснуть без мелатонина, то теперь это может стать невозможным по двум причинам. Во-первых, процесс, который привёл к бессоннице, усилился и стал более выраженным. Во-вторых, может возникнуть психологическое привыкание к препарату.

Это привыкание характерно для всех снотворных. Человек начинает ожидать плохого сна, если не выпьет таблетку, и тревога мешает ему заснуть. При этом физиологического привыкания к препаратам с мелатонином не происходит, так как они не снижают естественную выработку этого гормона в организме.

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Амплипульстерапия — эффективный способ физиотерапии в социальных центрах Подмосковья
25 сентября 2024, 17:47

Фото: Министерство социального развития Московской области

Кабинет физиотерапии пользуется популярностью среди посетителей детского реабилитационного отделения в социальных центрах. Физиотерапия имеет широкий спектр применения и используется для лечения различных заболеваний, сообщает Министерство социального развития Московской области.
У многих детей наблюдаются проблемы с нервной системой и двигательными функциями. Поэтому педиатры часто рекомендуют физиотерапию в качестве дополнительного метода реабилитации наряду с массажем, лечебной физкультурой и медикаментозным лечением, если это необходимо. Один из эффективных российских методов физиотерапии — амплипульстерапия. Основной инструмент этого аппарата — переменный ток, который проникает сквозь кожу и достигает глубоких тканей.

В социальном центре «Орехово-Зуево» медсестра по физиотерапии Жанна Фомина проводит процедуры с использованием амплипульса.

«"Амплипульс" выполняет сразу несколько задач — обезболивание, так как электрические импульсы стимулируют нервные окончания, способствуют снижению болевых ощущений; стимуляция кровообращения способствует ускорению обменных процессов и восстановлению поврежденных тканей, а также снятие мышечных спазмов и напряжения. Чаще всего применяем аппарат на стопах, лодыжках, спине», — рассказывает Фомина.
Маленькая Даша, которой 1 год и 8 месяцев, не может ходить самостоятельно. Врачи рекомендовали ей пройти реабилитацию в центре «Орехово-Зуево».

«Уже посетили 5 процедур, прогресс виден, Даша уже не боится сидеть на краю, приподнимает таз. Массаж с элементами ЛФК – тоже большой плюс», — делится мама Елена Маллетова.
Мама восьмимесячного Вовы обратилась за процедурами для укрепления мышц и устранения синдрома мышечной дистонии. Средняя продолжительность процедуры составляет 10 минут, что позволяет маленьким детям чувствовать себя комфортно. Амплипульстерапия обеспечивает эффективность лечения без излишней нагрузки на организм. Кроме того, «Амплипульс» помог шестилетнему Кириллу исправить искривление позвоночника, укрепить мышцы и улучшить осанку.

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