«Ничего не беспокоило»: подмосковные врачи спасли женщину с запущенным раком груди

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55-летнию женщину с раком молочной железы третей стадии вылечили врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Женщина обратилась в диспансер с жалобами на отёк левой груди, обследование выявило рак 3 стадии. Раньше пациентку ничего не беспокоило, поэтому она не проходила профилактические обследования», — отмечается в сообщении.В ходе лечения пациентка прошла восемь курсов химиотерапии, и после достижения положительной динамики ей провели операцию по удалению опухоли, а затем — курс лучевой терапии.
«Такой многоэтапный комплексный подход обеспечил хорошие результаты лечения. Контрольное обследование не обнаружило у пациентки раковых клеток», — сказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская.В министерстве напомнили, что женщины старше 40 лет должны ежегодно проходить маммографию, это исследование проводится бесплатно по полису ОМС.
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Лев Каштанов