В Люберцах мужчине удалили опухоль размером с теннисный мяч

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Люберецкие нейрохирурги удалили мужчине опухоль в мозге размером с теннисный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу обратились родственники пациента с жалобами на снижение памяти и внимания у мужчины, а также изменения в поведении.
В ходе обследования МРТ у 45-летнего мужчины обнаружили внутримозговую опухоль размерами 8х5х7 см, которая давила на правый боковой желудочек мозга и являлась прямой угрозой для жизни.
Стоит отметить, что операция шла шесть часов. На сегодняшний день пациент уже выписан и ему назначен курс лучевой химиотерапии.
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В ходе обследования МРТ у 45-летнего мужчины обнаружили внутримозговую опухоль размерами 8х5х7 см, которая давила на правый боковой желудочек мозга и являлась прямой угрозой для жизни.
«<…> Эта операция требовала от наших нейрохирургов ювелирной работы, иначе у пациента впоследствии могли бы возникнуть серьезные осложнения, такие как паралич конечностей, нарушение координаций движений, речи, психические отклонения и судорожные приступы. Чтобы добраться до новообразования, мы провели трепанацию черепа, с применением операционного микроскопа, микроинструментов и специальной навигационной установки приступили к удалению опухоли», - объяснил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.
Стоит отметить, что операция шла шесть часов. На сегодняшний день пациент уже выписан и ему назначен курс лучевой химиотерапии.
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Мира Полтева