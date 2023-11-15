В Балашихе врачи прооперировали мужчину в критическом состоянии

Фото: istockphoto / Gumpanat
Балашихинские врачи спасли жизнь мужчине с прогрессирующим сепсисом. Об этом пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу с жалобами на сильную боль в горле, дискомфорт при глотании и температуру. В время осмотра мужчины врачи обнаружили гнойник в глотке, а также воспалительный процесс, который начал развиваться в мягких тканях шеи, чем и вызвал отёк.
Стоит отметить, что за жизнь пациента специалисты боролись в течении 12 дней. На сегодняшний день мужчина начал проходить курс длительной реабилитации под наблюдением врачей.
Читайте также:
В Подмосковье осваивают новые методы лечения мочекаменной болезни у детей
В Черноголовке вернули способность ходить парализованному молодому человеку
В Подмосковье впервые с помощью PRP-терапии восстановили зрение
«<…> Абсцессы, один за другим, стремительно развивались. После вскрытия и дренирования сепсиса в грудной клетке, мужчина стал задыхаться. В разрушающий процесс было вовлечено лёгкое. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и экстренно прооперировали вместе с торакальными хирургами. Мы удалили из лёгкого около 3,5 литра гнойной жидкости и некротическую ткань, установили дренажи. В реанимации состояние пациента постепенно стабилизировалось, гнойный процесс остановился», - поделился заведующий отоларингологическим отделением Алексей Агафонов.
Читайте также:
В Подмосковье осваивают новые методы лечения мочекаменной болезни у детей
В Черноголовке вернули способность ходить парализованному молодому человеку
В Подмосковье впервые с помощью PRP-терапии восстановили зрение
Мира Полтева