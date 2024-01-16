Медики в Свердловской области пожаловались Путину на «унизительно низкие» зарплаты

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Медицинские работники из города Кушвы Свердловской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, главе Минздрава Михаилу Мурашко и региональным чиновникам. Соответствующее видео опубликовало издание «66.ру».
Фельдшеры, медсёстры и водители службы скорой помощи обратились к представителям власти с жалобами на нехватку работников, переработки, отсутствие ремонта на станции скорой помощи и крайне низкие зарплаты.
Также медики подчеркнули, что последний раз спецодежду им предоставляли в 2019 году. А дополнительные выплаты за работу в ночное время и стаж им не начисляются.
В завершение своего обращения медработники заявили, что начиная с 1 февраля будут работать строго в соответствии с законом и на одну ставку. Для решения данной проблемы они потребовали у регионального Минздрава создать рабочую группу.
В ведомстве тем временем отметили, что ряд претензий, высказанных медиками, не соответствует действительности.
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Также медики подчеркнули, что последний раз спецодежду им предоставляли в 2019 году. А дополнительные выплаты за работу в ночное время и стаж им не начисляются.
В ведомстве тем временем отметили, что ряд претензий, высказанных медиками, не соответствует действительности.
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Анастасия Чинкова