В Минздраве объяснили приостановку внедрения МКБ-11 в России

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Минздраве России объявили, что решение о временной остановке внедрения Международной классификации болезней 11-й версии (МКБ-11) в стране было принято в ответ на значительное количество жалоб, связанных с возможным нарушением традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Решение о приостановке реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в свете многочисленных обращений... относительно потенциальных расхождений МКБ-11 с традиционными моральными и духовно-нравственными ценностями», — говорится в официальном заявлении ведомства.Минздрав также подчеркнул, что это решение не повлияет отрицательно на доступность и качество предоставляемой медицинской помощи для жителей России.
Ранее, 2 февраля, стало известно, что правительство России временно приостановило внедрение Международной статистической классификации болезней на период 2021-2024 гг. на территории страны.
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