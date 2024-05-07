Граждан старшего возраста будут стимулировать проходить диспансеризацию

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Граждан старшего возраста необходимо привлекать к прохождению профосмотров и диспансеризации. Об этом говорится в протоколе совещания у зампреда правительства России Татьяны Голиковой.
Там сказано, что нужно рекомендовать органам исполнительной власти регионов в сфере охраны здоровья принять меры для достижения результатов федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в 2024 году.
При необходимости по результатам обследования такие граждане должны быть взяты под диспансерное наблюдение.
Помимо этого, необходимо обеспечить трудоустройство врачей, прошедших обучение в клинической ординатуре или профессиональную переподготовку по профилю «гериатрия». Также нужно повысить укомплектованность медицинских организаций врачами-гериатрами.
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«Необходимо организовать проведение информационой кампании для привлечения граждан старше трудоспособного возраста к прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, информирование о физиологических и психологических особенностях старения, основных гериатрических синдромах. Помимо этого, важно обеспечить проведение диспансеризации или профилактических медицинских осмотров всех граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания», – говорится в документе.
При необходимости по результатам обследования такие граждане должны быть взяты под диспансерное наблюдение.
Помимо этого, необходимо обеспечить трудоустройство врачей, прошедших обучение в клинической ординатуре или профессиональную переподготовку по профилю «гериатрия». Также нужно повысить укомплектованность медицинских организаций врачами-гериатрами.
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Лора Луганская