В Долгопрудном прооперировали пациента с редким расположением камня в жёлчном пузыре

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Долгопрудненской больницы помогли пациенту с редким расположением камня, вышедшего за пределы жёлчного пузыря. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 33-летний мужчина с пожелтевшими кожей и глазами, повышенной температурой, нарушением пищеварения, болями в правом подреберье и общей слабостью. Диагностика выявила у пациента камень, вышедший за пределы жёлчного пузыря. Это привело к нарушению оттока желчи из печени в кишечник.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Отток жёлчи у пациента постепенно восстановился. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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«Камень застрял в месте слияния пузырного протока и общего жёлчного протока, оттеснив его так, что жёлчь по основному протоку протекать не могла. Удалять его пришлось в ходе открытой операции, что для нашей больницы - редкость. Не без технических сложностей, связанных с доступом к камню, мы извлекли его и установили дренажи на желчевыводящие протоки. Диаметр камня составил 1,5 см», – рассказал заместитель главврача по хирургии Евгений Кутырев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Отток жёлчи у пациента постепенно восстановился. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская